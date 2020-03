Elettra Lamborghini “ingrassata” su Instagram/ La quarantena con il fidanzato…

Fortunatamente c’è Elettra Lamborghini a strappare un sorriso ai followers in un momento difficile per tutti. Elettra, come tutti gli italiani, ha sospeso i propri impegni e sta trascorrendo la quarantena con il fidanzato Afrojack. L’ereditiera condivide sui social parte delle sue giornate riuscendo a far sorridere tutti con i suoi meme. Come trascorre la quarantena per il coronavirus la Lamborghini? Oltre ad allenarsi a casa, ad ascoltare musica e a fare tutto ciò che può fare tra le mura domestiche, anche Elettra si sta concedendo qualche strappo in più a tavola. Il risultato? Lo mostra la stessa Elettra su Instagram dove appare decisamente “ingrassata”. Il meme che l’ereditiera ha pubblicato su Instagram non solo ha fatto il giro del web, ma ha divertito tutti coloro che l’hanno visto.

ELETTRA LAMBORGHINI INGRASSATA PER LA QUARANTENA, MA E’ UN MEME

Elettra Lamborghini ingrassata improvvisamente. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, l’interprete di “Musica e il resto scompare” mostra un’immagine decisamente diversa da quella a cui sono abituati i fans. Seduta sul divano, con una mole enorme di peso accumulata sulla pancia e non solo, la Lamborghini continua a mangiare. Fortunatamente, però, si tratta di un meme che è riuscito a far sorridere tutti quelli che stanno trascorrendo le loro giornate in casa per rispettare le norme imposte dal Governo. Nella foto successiva, però, Elettra torna ad essere se stessa. Bellissima e sorridente insieme al fidanzato Afrojack con cui sta trascorrendo la quarantena, manda un saluto a tutti i suoi fans che, grazie ai suoi meme e alle sue storie su Instagram, trascorrono qualche momento di svago.





