Elettra Lamborghini, “Mani in alto” é il tormentone dell’estate?/ Le reazioni al ballo su TikTok

Elettra Lamborghini torna ad attivarsi nell’industria musicale: Mani in alto diventa un trend via social!

Elettra Lamborghini mira al titolo di reginetta dell’estate 2023, tanto che -nell’attesa per il via alla bella stagione- pubblica online il balletto di “Mani in alto”. Quest’ultimo é, infatti, il titolo del nuovo singolo estivo che l’ereditiera della pregevole family facente capo alla casa automobilistica, Lamborghini, estrae dal nuovo album appena pubblicato, “Elettraton”. La data del rilascio, per il singolo e il nuovo album, é quella del 2 giugno, quando in occasione della giornata della Festa della Repubblica la twerk Queen diventa virale con la condivisione di vari post sui social. Una mossa online, quella della twerker, volta a celebrare con i fan l’attesa pubblicazione, segnando così il suo ritorno sulle scene musicali. Il ritorno alla musica per l’ereditiera Elettra Lamborghini ha, quindi, il suono di “Mani in alto“. Che il nuovo singolo latin-pop possa rivelarsi il tormentone dell’estate 2023?

Chissà. Nel frattempo, la popolare twerker registra un nuovo debutto di successo su TikTok, dando inizio al trend del video in cui presenta la coreografia ufficiale di Mani in alto.

Mani in alto é il tormentone dell’estate 2023?

E, in un tripudio di interazioni social, che si registrano a margine del post, Elettra Lamborghini mette a segno oltre 900mila like. “Stupenda”, “ti adoro”, si legge poi, tra i commenti social che il popolo del web rilascia a margine del nuovo video condiviso sul re dei social cinese. “L’ho imparato già subito, adoro troppo”, commenta poi tra i messaggi più aggreganti qualche fan, e ancora “sei bellissima e bravissima, sei la mia preferita”, “non sarebbe estate senza un tuo singolo”.

Insomma, alla luce del tripudio di interazioni social, perlopiù di consenso, Mani in alto di Elettra Lamborghini sembra avere tutte le carte in regola per consacrarsi come il tormentone dell’estate 2023 made in Italy.

