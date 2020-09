Elettra Lamborghini: “Mia sorella Ginevra assente al matrimonio?”/ “Pochi ma buoni”

Elettra Lamborghini, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 30 settembre, racconta l’emozione provata il giorno del suo matrimonio. Sabato 26 settembre è diventata ufficialmente la moglie di Afrojack. La coppia ha vissuto un vero sogno grazie all’aiuto di Enzo Miccio che si è occupato di ogni dettaglio organizzando cerimonia e ricevimento sul Lago di Como. “Dentro me stessa mi sentivo già sposata con lui. Lo stress che ho vissuto nei mesi precedenti alle nozze si è cancellato in pochi secondi quando ci siamo ritrovati l’uno di fronte all’altra. Insieme ci siamo ripromessi che una gioia di vita, un inno alla vita così forte, va rivissuto quindi tra quindici anni ci risposiamo”, ha dichiarato la Lamborghini al magazine diretto da Alfonso Signorini. A catalizzare l’attenzione del web è stato soprattutto il look della sposa. “Ero indecisa se usare solo due abiti o tre. Alla fine ne ho indossati tre, ma non ho messo il velo perchè era troppo in contrasto con la mia immagine sexy”, ha aggiunto.

ELETTRA LAMBORGHINI, SILENZIO SULLA SORELLA GINEVRA ASSENTE AL MATRIMONIO

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno condiviso le emozioni provate il giorno del matrimonio con amici e parenti. Alla cerimonia, però, non ha partecipato Ginevra, la sorella della sposa. Su tale assenza, ai microfoni del settimanale Chi, la Lamborghini ha detto: “Eravamo in pochi, ma buoni. Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c’era ha fatto parte della mia vita. Come Giusy Ferreri con la quale abbiamo cantato la nostra hit La Isla. E’ stato bellissimo. Bello tutto e tutti“. Infine, la Lamborghini si lascia andare ad una splendida dichiarazione d’amore per il marito: “Nick è l’uomo della mia vita. O con lui o con nessuno al mondo. Siamo già una famiglia e con il tempo penseremo ad allargarla. Non adesso. Ora si riparte come sempre insieme, ma da marito e moglie”, ha concluso.



