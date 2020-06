Elettra Lamborghini morsa da un ragno, dimagrimento choc/ “Non so cosa mi succede!”

Elettra Lamborghini si sposerà a settembre come ha confermato Enzo Miccio che sta preparando il suo abito da sposa e, in vista del grande giorno, potrebbe aver deciso di seguire un regime alimentare dietetico per arrivare in perfetta forma all’altare. E’ quanto hanno pensato i numerosi followers di fronte al dimagrimento choc mostrato da Elettra su Instagram soprattutto perchè durante la quarantena, la Lamborghini ha condiviso foto e video con cui ha mostrato gli effetti delle lunghe giornate trascorse a casa. Ironica come sempre, Elettra non ha nascosto di aver mangiato tutto durante il lockdown. Nelle scorse ore ha così condiviso sulel storie di Instagram l’immagine choc del suo dimagrimento che, tuttavia, stando a quello che racconta la stessa Elettra, non sarebbe la conseguenza della dieta.

ELETTRA LAMBORGHINI DIMAGRITA: COLPA DI UN RAGNO?

Cosa sta accadendo ad Elettra Lamborghini? Il dimagrimento improvviso sta spaventando la stessa Elettra che, su Instagram, mostra le mutande che le stanno larghe e il livido sulla sua gamba dovuto al morso di un ragno olandese. Di fronte alla nuova immagine, Elettra si chiede a cosa possa essere dovuto il dimagrimento dal momento che non starebbe seguendo nessuna dieta. “Ragazzi non mi stanno più le mutande, cosa può essere, non pesavo cosi da dieci anni”, ha chiesto Elettra ai suoi followers a cui ha mostrato nuovamente i suoi addominali. Il dimagrimento, dunque, sarà dovuto al morso del ragno olandese? Anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la Lamborghini indossa un completo azzurro e una linea invidiabile.





