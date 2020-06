Elettra Lamborghini vs gli ipocriti/ “Postate foto nere e siete i peggio razzisti”

Pubblicità

Elettra Lamborghini senza peli sulla lingua. Nelle passate ore è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories per fare chiarezza e rispondere a chi l’ha criticata per non aver preso parte al BlackOut Tuesday al quale hanno invece aderito molti volti noti. Lo scorso martedì, infatti, tanti Vip hanno deciso di pubblicare sui propri profili social una “foto in nero” in segno di vicinanza e solidarietà alla comunità afro dopo i fatti di Minneapolis legati alla morte di George Floyd. La Lamborghini però, ha deciso di starne fuori, per un motivo molto semplice: evitare l’ipocrisia. “Non mi piace pubblicare quello che pubblicano le altre persone perché semplicemente è un “hype” (letteralmente “una montatura” ndr)”, ha commentato attraverso le sue Stories. Ne è seguito uno sfogo molto forte ed in parte condivisibile: “Mi sta sul ca..o, loro non sanno quello che sta capitando, non sanno niente, lo fanno solo per tendenza”, ha tuonato Elettra. E questo suo pensiero varrebbe non solo rispetto alla recente giornata dello scorso martedì ma anche durante il gay pride: “Anche la giornata dei gay… pubblicano l’ arcobaleno e poi sono i primi che gli danno dei f..ci maledetti”.

ELETTRA LAMBORGHINI CONTRO GLI IPOCRITI DA TASTIERA: DURO SFOGO

Elettra Lamborghini ha così espresso senza mezzi termini il suo pensiero sulla questione, aggiungendo: “Oggi è la giornata che bisogna mettere la foto tutta nera, poi sono i peggio razzisti. Io a queste cose non ci sto. Se foste tutti così buoni non sarebbe un mondo così di me..a. Quindi fate anche meno gli ipocriti”. L’ereditiera e cantante ha quindi puntato il dito contro tutti coloro che “vogliono fare le belle faccine quando invece sono le peggio me..e. Il cambiamento non è postare una foto”, ha aggiunto indignata. Con queste parole la Lamborghini ha quindi voluto zittire tutti coloro che l’hanno apertamente criticata solo per non aver postato una foto nera simbolica. Il suo discorso però è andato ben oltre tanto da proseguire: “Voi siete gli stessi che se la prendevano quando sbarcavano le madri e i bambini, siete gli stessi che giudicano dal colore della pelle. Non sapete guardare al di là del vostro naso”. Uno sfogo, quello della cantante ed influencer bolognese, che però sembra proprio aver centrato in pieno la questione, spiegando il suo punto di vista, seppur in modo colorito, e mettendo a tacere le critiche.



