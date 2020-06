Elettra Lamborghini provoca Diletta Leotta?/ Foto, il seno esplode nel vestito e…

Elettra Lamborghini provoca Diletta Leotta? Sui social network iniziano le insinuazioni del pubblico a causa di un post pubblicato dalla cantante e nota ereditiera. Le due erano protagoniste dell’ultima puntata di Top 10 in onda su Rai 1 e condotta da Carlo Conti. Alla fine della puntata Elettra ha postato su Instagram una foto tenendosi il seno con le mani per dimostrare come questo non cada giù nonostante le proporzioni davvero esagerate, al suo fianco una sorridente Diletta Leotta e una Mara Maionchi con la mascherina. A commento scrive: “Le velinee o le tre dell’Ave Maria?!?! A Top 10 su Rai 1″. Sono stati tantissimi i commenti da parte del pubblico con molti che hanno evidenziato di come tra le tre la migliore sia sempre Mara. La nota produttrice discografica infatti rimane una splendida signora nonostante sia ormai alla soglia degli 80 anni e grazie al suo carattere e a una simpatia esplosiva è stata, in effetti, la protagonista assoluta della puntata.

Elettra Lamborghini provoca Diletta Leotta? Quella battuta inequivocabile

Alcuni avevano già notato una possibile provocazione di Elettra Lamborghini a Diletta Leotta durante la puntata di Top 10. La nota cantante infatti aveva voluto sottolineare che il suo fisico fosse del tutto naturale quando Gigi D’Alessio aveva fatto una battuta sul suo seno. Addirittura Elettra si era spinta nel chiedere a Mara Maionchi di toccarlo per averne la prova. Una battuta che ovviamente non è passata inosservata ai più maliziosi, visto che in molti hanno subito lanciato il paragone con Diletta che qualche ritocchino al seno invece l’ha fatto. Splendida e biondissima la giornalista sportiva è stata già in passato critica per essere ricorsa alla chirurgia estetica nonostante fosse già prima di questi ritocchini esageratamente bella. Ci sarà un chiarimento o rimarranno solo illazioni?

Foto, Elettra Lamborghini e la foto “incriminata”





