Grande Fratello Vip 2022, 3a puntata/ Diretta e nomination: scontro Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta terza puntata

Lunedì 26 settembre, alle 21.15, un po’ in anticipo rispetto al solito come ha annunciato Alfonso Signorini durante il collegamento con la casa nel consueto appuntamento con il daytime, torna in onda il Grande Fratello Vip 2022. Dopo l’ingresso di tutti i concorrenti, la terza puntata della settima edizione del reality show promette grandi emozioni e colpi di scena. In studio, dopo essere stato un indiscusso protagonista della scorsa stagione, tornerà Giucas Casella che sarà il protagonista di un confronto con Attilio Romita che, durante i primi giorni di permanenza nella casa, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni proprio su Giucas.

Antonino Spinalbese cita Santiago De Martino al GF Vip e scatta la 'censura'/ C'entra Belen Rodriguez?

“Giucas Casella la scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso, lui che allungava le mani per un quarto d’ora. Una cosa viscida, brutta. Questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle“, le parole di Attilio Romita che hanno scatenato la reazione di Giucas e di alcune ex vippone come le sorelle Selassiè e Sophie Codegoni. Questa sera, sotto lo sguardo delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Romita e Giucas potranno avere un chiarimento.

Gegia Antonaci, fidanzato turco esiste?/ Gf Vip, Biagio D'Anelli "le foto": chi è?

Soraia Ceruti arriva al Grande Fratello Vip 2022: scontro con Elenoire Ferruzzi?

Il momento più atteso della terza puntata del Grande Fratello Vip 2022 sarà quello dedicato al rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, protagonisti di durissimi scontri all’interno della casa. Elenoire è convinta che Luca abbia un interesse nei suoi confronti, ma che non riesca ad ammetterlo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha negato tutto spiegando di aver mostrato dell’affetto amichevole nei confronti di Elenoire ribadendo di essere fidanzatissimo e innamoratissimo della fidanzata Soraia Ceruti. Proprio Soraia, questa sera, entrerà nella casa.

Luca Salatino gela i bollori di Elenoire Ferruzzi "Potremmo essere come fratello e sorella"/ Ma lei..

La fidanzata di Luca Salatino, oltre ad un confronto con il fidanzato che, negli scorsi giorni ha difeso sui social, avrà la possibilità di confrontarsi con Elenoire Ferruzzi. Lo scontro tra le due, secondo il popolo del web, sarebbe dietro l’angolo. Cosa accadrà, dunque, tra le due? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Sorpresa per Ginevra Lamborghini e nomination

Nelle scorse ore, Ginevra Lamborghini ha festeggiato il compleanno nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e non ha trattenuto le lacrime sentendo la nostalgia della sorella Elettra con cui vorrebbe recuperare un rapporto come ha spiegato Alfonso Signorini durante il collegamento per le anticipazioni nel corso del daytime. Proprio il conduttore ha annunciato che, nel corso della terza puntata del reality, Ginevra Lamborghini riceverà una sorpresa da parte di una persona speciale. Chi sarà?

Spazio, poi, alle nomination. A rischio, in base a quanto accaduto nella casa nelle scorse ore, ci sono Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino, ma anche Sara Manfuso, Patrizia Rossetti. Le nomination, tuttavia, potrebbero regalare importanti sorprese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA