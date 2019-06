Elettra Lamborghini/ “Se sposerò Afrojack? Ci stiamo pensando…”

Elettra Lamborghini ha appena concluso la sua esperienza televisiva come giudice di The Voice Of Italy. La ricca ereditiera si sta preparando anche al lancio del suo primo e attesissimo CD che potrebbe risollevare le sorti tiepide di questa estate 2019 quasi priva di tormentoni. Nel frattempo, intervistata tra le pagine del settimanale Chi in edicola da ieri con il suo nuovo numero, si è raccontata. “The Voice? Ha aiutato molto la mia carriera, è vero che in tv c’ero già da tanto, ma questo programma è un’altra cosa. Sono stati tre mesi di fuoco, non è stato facile…”, ha confidato la giovane artista. Poi ha rivelato altri dettagli sulla sua esperienza televisiva su Rai2: “Diciamo che eravamo tutti i giorni in Rai, per tre mesi non ho più visto la mia famiglia. non ho avuto momenti liberi, poi io mi sono stancata più degli altri perché stavo preparando il mio nuovo album…”.

Elettra Lamborghini innamorata pazza del suo Afrojack

Elettra Lamborghini, si rivela essere una grande stacanovista: “Io sono sempre stata una che preferisce lavorare, se devo scegliere fra lavorare e andare in vacanza, scelgo di lavorare”. Twerking Queen è il titolo del suo primo lavoro discografico: “Sono dieci canzoni, c’è Tocanze con Pitbull, Fanfare con Gué Pequeno, Corazon Morado con Sfera Ebbasta…”. E proprio a proposito di quest’ultimo e delle polemiche sollevate per la sua mancata partecipazione a The Voice e l’attuale conferma a X Factor, la Lamborghini racconta: “Non ero a conoscenza delle polemiche, so che è stato preso e sono contenta. E’ un ragazzo d’oro. E poi penso che se uno ha tanto successo un motivo ci sarà, no?”. E su Simona Ventura: “Un tesoro dall’inizio alla fine, la ringrazio, è una donna che ama le donne e questo le fa onore!”. Successivamente, ha confidato se sposerà o meno Afrojack, il suo fidanzato: “Ne stiamo parlando. Lui è meraviglioso è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie”. Poi ha concluso: “Non pensavo che l’amore potesse arrivare così, da un giorno all’altro. Io e lui volevamo fare musica insieme, invece ci siamo innamorati!”.

