ELETTRA LAMBORGHINI/ Video, Altrove di Morgan (quasi) senza twerking (The Voice 2019)

Elettra Lamborghini a The Voice of Italy 2019 durante la puntata delle Battle ha visto non solo dimezzarsi i concorrenti del suo Team, ma anche dato sfoggio delle sue qualità canore sulle note di “Altrove”, un celebre brano di Morgan. Ma andiamo con ordine. La puntata delle Battle ha visto scendere i campo i sei concorrenti entrati nel Team Elettra. Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba si è sfidata sul ring con Lisa Cardoni in arte Leslie; entrambe hanno presentato il brano Run The World (Girls) di Beyoncé. A passare il turno è Miriam Ayaba. Poi è stata la volta di Andrea Bertè contro Beatrice Inguscio in arte Trisss: la sfida sul campo è stata fatta col brano “Seven Years” dei Lukas Graham. A passare il turno è Andrea Bertè. Infine l’ultima Battle tra Greta Giordano che ha sconfitto Tahnee Rodriguez sul brano Woman Like Me delle Little Mix feat. Nicky Minaj.

Elettra Lamborghini canta Morgan

Non solo, la puntata delle Battle ha visto anche Elettra Lamborghini protagonista sul palco. La cantante di “Pem Pem” e “Malo” si esibita sulle note di “Altrove”, una delle più canzoni di Morgan. La ricca ereditiera si è dovuta così confrontare con un prova non facile, al punto che poco prima di salire sul palco ha precisato a Simona Ventura, ai giudici – colleghi e al pubblico: “io non canto mai col tacco, perchè sono un po’ una puledra, mi muovo. Sono un po’ una puledra selvaggia”. L’esibizione è stata accolta molto bene dai giudici; in particolare Morgan, tra il vero e il faceto, ha detto: “sono proprio onorato. Sono lusingato, eccitato e commosso”, mentre Gigi D’Alessio ha commentato: “devo dire la verità, finalmente ho capito il significato della canzone”.

Elettra Lamborghini: "sposo Afrojack"

Intanto la cantante ed influencer ha annunciato una notizia davvero inaspettata. “Forse l’anno prossimo sposo Afrojack. Abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli”. Con queste parole Elettra Lamborghini, giudice di The Voice 2019, dalle pagine di Tv Sorrisi E Canzoni ha rivelato di voler sposare il fidanzato. Non solo, la Lamborghini sogna un programma televisivo tutto suo: “Vorrei fare un altro The Voice e poi uno show tutto mio, dove aiuto gli altri a trovare l’autostima. A chi ancora continua a dire che il suo nome non c’entra nulla con il talent musicale di Rai2, Elettra risponde così dalle pagine di Quotidiano.net. “Ma come che c’entra? Tra le cantanti esordienti in Italia sono l’unica che ha avuto più di 50 milioni di visualizzazioni! Io competo con gli americani, credo sia motivo di orgoglio per l’Italia”.





