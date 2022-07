Elettra Lamborghini si fa male, c’entra un fan/ “Non voleva lasciarmi…”

Elettra Lamborghini regina dell’estate 2022? Caramello raggiunge il disco d’oro

Prosegue incontrastato il successo di Elettra Lamborghini, che nell’estate 2022 in corso intrattiene gli appassionati fruitori di musica latin-pop con un nuovo singolo. Si tratta del brano dal titolo Caramello, che la twerking queen ha inciso come featuring insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo e che ora scatena chiunque e ovunque, soprattutto sotto l’ombrellone, in spiaggia. Non a caso, riattivatasi in queste ore su Instagram, Elettra ha condiviso diversi stati rivelatori con il popolo del web, a margine dei successi che ora mette a segno, nel mezzo del corrente mese di luglio 2022, un periodo all’insegna delle vacanze per molti. Nel dettaglio, in una serie di video condivisi tra le storie su Instagram, la seducente regina del twerk si lascia immortalare mentre tiene un concerto serale live, con il suo inseparabile corpo di ballo, ma non solo. Oltre i passi di danza hot tenuti dal vivo al nuovo live-show, tra le stories, poi, la star condivide la notizia di un’importante certificazione di vendite, targata FIMI e l’annesso effetto “indesiderato” del successo raggiunto, sortito da parte di un sedicente fan, trattasi di un danno fisico.

Ebbene sì, la hit estiva tra le canzoni dell’estate 2022 in voga, Caramello è stata certificata disco d’oro, per la gioia dei fedeli sostenitori della twerking queen. “Caramello is GOLDDDD biccissssss… Grazieeee a tuttiiiiiiiiiiiii”, si legge nel messaggio bilingue che la cantante dalle curve giunoniche ha rilasciato per iscritto nella descrizione del post sul nuovo traguardo raggiunto nell’industria musicale.

Elettra Lamborghini si fa male a causa di un fan

Un post seguito poi da uno stato condiviso sempre tra le Instagram stories, a conferma della flash news che vede Caramello ufficializzato oro. Ma non è tutto, perché tra le Instagram stories la pop-star poi condivide lo scatto di un brutto segno che sembra essere una cicatrice provocatale su una mano, dalla presa di un fedele fan, che non avrebbe resistito alla tentazione di tenere per mano la beniamina, tanto da ferirla. “Un fan qualche giorno fa non voleva lasciarmi la mano”, si legge nel messaggio rivelatorio che lei posta tra le storie, a testimonianza del “brutto ricordo” lasciatole sulla pelle dal fandom.

