Elettra Lamborghini soccorsa dai paramedici prima del concerto/ Problemi con la puntura: il video

Problemi prima del concerto per Elettra Lamborghini: la cantante chiede il soccorso dei paramedici

Prima del concerto a Tottea, in provincia di Teramo, c’è stato un problema per Elettra Lamborghini, fortunatamente prontamente risolto. La celebre cantante ha avuto un problema che ha richiesto l’intervento dei paramedici e a rivelarlo è stato le stessa. Tra le Instagram Stories Elettra Lamborghini ha spiegato di avere il collo completamente bloccato, imprevisto che l’avrebbe portata a fare un po’ di ritardo al live.

Elettra Lamborghini colpita da una bottiglia d'acqua in concerto/ Lei sbotta: "Se hai le pal*e chiedi scusa"

Nelle immagini postate, la cantante si mostra poi impegnata in un massaggio volto ad alleviare il dolore. Il fastidio però non sembra calmarsi. A questo punto Elettra Lamborghini decide di fare il passo successivo e chiamare i paramedici per capire come risolvere il fastidioso problema, al contempo tranquillizzando i fan sul fatto che la serata non sarebbe stata cancellata.

Elettra Lamborghini e i tatuaggi rimossi "sono disperata"/ "Devo farli smacchiare, la mia pelle..."

Elettra Lamborghini sfugge alla puntura per sbloccare il collo: “Ho paura”

Elettra Lamborghini ha infatti spiegato: “Ragazzi abbiamo un’emergenza. Mi sono bloccata il collo prima in macchina e adesso ho preso medicine. Magari questa sera non muoverò molto il collo. Ma ci sono”.

Poco dopo questo filmato si vedono altri due video, in cui Elettra viene ripresa mentre cerca di sfuggire alle iniezioni per paura della puntura. Queste sarebbero state la soluzione migliore secondo i medici, ma c’è un problema rilevante: Elettra Lamborghini ha infatti paura dell’ago. Inizialmente quindi cerca di fare “resistenza” e avrebbe deciso di non voler fare nulla. La serata, per fortuna, è finita nel migliore dei modi. Elettra Lamborghini sebbene avesse questo problema fisica è riuscita a portare avanti il concerto, come dimostrato dalle immagini nelle stories successive.

Elettra Lamborghini accusata di avere protesi al lato B/ Lo sfogo: "Può ispezionarmi le chia*pe quando vuole"

Collo bloccato per Elettra Lamborghini prima del concerto: “Ho chiamato i paramedici per la puntura ma ho paura” pic.twitter.com/J8YOyM82o0 — disagiotv (@disagio_tv) August 18, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA