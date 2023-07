Elettra Lamborghini stecca durante il concerto di Radio Bruno/ Problemi e mancato soundcheck: “Ecco perché”

Elettra Lamborghini stecca durante una performance: la risposta alle critiche dei fan

Elettra Lamborghini ha condiviso una serie di suoi video sui social in occasione di una performance fatta durante il concerto di Radio Bruno tenutosi a Forlì il 19 luglio. Una scelta che ha creato un dibattito molto vivace in rete, visto che la cantante ha espresso il suo punto di vista riguardo una stecca nel corso della sua esibizione. Elettra Lamborghini ha infatti spiegato di aver avuto dei problemi prima del concerto: “Raga siamo appena arrivati a Forlì, abbiamo avuto mille problemi oltre ai mille ritardi e ai voli”.

In seguito le cose non sono andate meglio: “Trucco in 7 minuti, capelli ci abbiamo provato ma il mio parrucco è morto a letto con la febbre, quindi ho detto ‘fanc…, annamo così”. Dopo il concerto, Elettra si è allora espressa sulle stecche durante la sua esibizione: “Raga non ho fatto manco il soundcheck. Ho steccato tranquilli, tutto sotto controllo”.

Elettra Lamborghini dimagrita: critiche e replica della cantante

Ricordiamo che nei giorni scorsi Elettra Lamborghini ha risposto agli utenti che hanno discusso sul suo dimagrimento troppo veloce. La cantante ha spiegato: “Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale. Nessuna magia nessuna lipo nessuna stron*ata. Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno, Nessuna scusa anche la sera piuttosto non uscivo o mi svegliamo. Ho sudato? Sì, tanto! Avrei voluto magnarme una torta? Si più di una volta”. In seguito ha voluto anche sottolineare che: “L’ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di 1 ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della “ciccia” in foto anche quando sono sempre stata pesoforma, ora che ho qualche chiletto in meno so troppo magra, fate face col cervello! Io mi vedo fighissima ma a parte questo, fisicamente ho una energia che non ho mai avuto”.

