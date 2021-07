Elettra Lamborghini trova un topo in stanza/ Video “Porca tr*ia è entrato in camera!”

Elettra Lamborghini è stata protagonista di un esilarante siparietto, un incontro ravvicinato con un topo. La grande protagonista dell’estate con la hit “Pistolero”, ha raccontato di aver trovato un ospite indesiderato in casa sua, come si legge sul portale di Novella 2000, un “simpatico” roditore che l’ha fatta andare nel panico. Appena l’ha visto ha subito urlato e chiamato aiuto, per poi pubblicare un video sui social (che potete trovare in fondo a questa pagina), in cui la stessa ha raccontato il fattaccio accadutole.

“Simoneeee c’è un topo in camera mia! Porca tr**a raga!”, e ancora “Simoneeeee. Raga è appena entrato un topo grosso così, porca tr**a. Oddio oddio oddio, no no no no. In realtà a me non dispiacciono i topi e li ho anche avuti. Uuuu guardalo, è uscito”. Quindi, passato l’attimo di paura, ha aggiunto: “Raga è appena entrata una pantegana dalla finestra, zio pony! Raga io quando ero piccola ho avuto dei topi ballerini e sono adorabili, ma questa era una pantegana marrone”.

ELETTRA LAMBORGHINI: IL TOPO IN ALBERGO E IL MALORE

Speriamo ovviamente che il topo abbia lasciato la stanza di albergo dove alloggiava di Elettra Lamborghini senza fare troppi danni, nel frattempo, la stessa artista emiliana ha fatto parlare di se anche per un’altra vicenda un po’ spiacevole, un mezzo malore avuto durante le prove di Battiti Live, nota kermesse musicale estiva che si tiene ogni anno in Puglia e che viene trasmessa in tv da Italia Uno.

“Ho avuto un mancamento, ho visto tutto bianco. C’era un caldo…”, ha raccontato poi la cantante sempre attraverso i social, “Presa malissimo… è tutta la settimana che sono stanchissima, ma sto mangiando benissimo e prendendo multivitaminici. Pensavo di essere più in forma, vabbè”. In seguito Elettra Lamborghini è comunque riuscita ad esibirsi “Ho cercato di dare il massimo”. Subito dopo, passato lo spavento, la moglie di Afrojack è stata vista a cena in compagnia di amici fra cui Federico Rossi, ex cantante del duo Benji e Fede, protagonista di un’altra hit estiva assieme alla bella e brava Annalisa.

