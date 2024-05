Elettra Lamborghini “Una ragazza stron*a mi disse: hai i fianchi larghi”/ “Se me lo dicessero oggi…”

Elettra Lamborghini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo fa il punto sulla sua vita sentimentale e privata, a cominciare dall’amore per il marito Afrojack. “Ho trovato la mia persona, lui non mi dà modo di essere gelosa. A volte – racconta la showgirl parlando del lavoro del compagno, che è un affermato deejay – ci sono delle ballerine con dei chiapponi, io gli dico guardali sti cul* ma lui niente. Li guardo e dico: che sederi di pietra, anche se il mio non è da meno…”. Elettra Lamborghini dice di essere innamoratissima della sua dolce metà, infatti “non gli ti amo gli dico ti adoro perché adoro la sua persona, oltre ad amarlo. Poi sei anni insieme sono niente”.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Elettra Lamborghini racconta anche un aneddoto che l’ha fatta crescere molto in passato: “Una ragazza stronzetta mi disse ‘hai dei fianchi grandi’, avevo tredici anni e mi rimase in testa”, spiega. “Per una persona mi sono sentita diversa e sbagliato, oggi mi dico che se una persona mi dice una cosa del genere sarei contenta. Ci facciamo infleunziare da stupidaggini. Sarebbe bello se a scuola insegnassero queste cose, aiutare da questo punto di vista”, le parole della showgirl.

Parlando del suo futuro, Elettra anticipa una battaglia personale che intende intraprendere assieme al compagno: “Cercherò sempre di battermi per l’adozione indipendentemente dal fatto se io dovessi adottare o meno, perché si potrebbe fare molto di più”.

La cantante fa una precisazione doverosa e chiarisce un dubbio di molti: “Non ho figli ma posso averli, visto che me lo chiedono in tanti. Ho molta paura, è una cosa mentale. Il mondo mi fa paura per mettere al mondo un figlio mai, ma potrei salvarne uno”.

