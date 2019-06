Elezioni Comunali Cagliari 2019: risultati ed eletti/ Truzzu sindaco: i consiglieri

Paolo Truzzu è il nuovo sindaco eletto al fotofinish dopo i risultati delle Elezioni Comunali Cagliari 2019: il candidato del Centrodestra strappa la città al Pd dopo 8 anni di maggioranza Centrosinistra all’ultimo voto, con 33.758 preferenze che battono col 50,19% le 32086 della candidata sconfitta Francesca Ghirra. A Cagliari, lo ricordiamo, si è ritornati al voto in anticipo perché il sindaco eletto Massimo Zedda (Pd) si è candidato ed è stato eletto nel Consiglio Regionale della Sardegna dopo le Elezioni del 25 febbraio scorso: il Centrosinistra, già sconfitto alle Elezioni Regionali con Solinas (proprio contro Zedda, ndr) non ha saputo resistere nella roccaforte Cagliari e, complice un’affluenza al voto assai più bassa della media regionale, ha permesso al candidato di Fratelli d’Italia di raggiungere un risultato straordinario. «La citta’ ha voluto cambiare. I nostri avversari hanno parlato poco di Cagliari e molto di altre cose», sono le prime parole del neo-sindaco eletto Paolo Truzzu, vincitore al fotofinish contro la Ghirra per una manciata di voti che ha evitato il ricorso al ballottaggio. Alla competizione delle Elezioni Comunali a Cagliari non ha partecipato il Movimento 5 Stelle – dopo la forte debacle delle Regionali, ndr – e al terzo posto dietro i due sfidanti Cdx-Csx si è piazzato Angelo Cremone con i Verdes (2,10 % nei risultati).

ELEZIONI CAGLIARI, VERSO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

In attesa di conoscere i nuovi consiglieri eletti nel Consiglio Comunale a maggioranza Centrodestra – i risultati di liste e preferenze sono leggermente in ritardo rispetto agli scrutini sul sindaco di Cagliari – è possibile già ragionare sul comportamento e le maggioranze tra le varie coalizioni che ci saranno in Consiglio. Con la vittoria di Truzzu, un balzo in avanti lo fa Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che ha espresso il sindaco neo-eletto: con l’11,70% risulta il primo partito della Coalizione (i più votati sono stati Alessio Mereu, Antonello Floris, Pierluigi Mannino e Enrica Nota Anedda), davanti al Partito Sardo d’Azione al 9,62% (preferenze premiano Alessandro Sorgia, Gabriella Deidda e Antonella Scarfò); la Lega di Salvini ottiene il 5,45%, dietro ai Riformatori Sardi-Liberal Democratici (7,99%). Forza Italia al 5,29% stacca Sardegna 20venti Tunis (3,10%), Unione di Centro (3,09%), Sardegna Forte per Cagliari (2,05%), Cagliari Civica (1,74%), Fortza Paris (1,47%), Popolari per Cagliari all’1,03%. All’opposizione ci sarà Francesca Ghirra del Pd che porta a casa l’amaro risultato di essere il primo partito a Cagliari anche in queste elezioni Comunali: 16,28% per i dem (maggiori preferenze a Matteo Ortu Cocco Lecis, Rita Polo, Guido Portoghese, Fabrizio Salvatore Marcello), davanti all’8,41% di Siamo Cagliari, 7,25% per Campo Progressista Sardegna, 4,96% a Sinistra per Cagliari, 3,18% per Donne con Francesca Ghirra, 3,12% Per Cagliari, 2,40% Cagliari Città d’Europa. Da ultimo, 2,10% delle preferenze per il candidato dei Verdes Angelo Cremone.

