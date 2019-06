Elezioni Comunali Cagliari, Sassari 2019/ Risultati in diretta: sondaggi, come votare

Elezioni Comunali a Cagliari e Sardegna: oggi, domenica 16 giugno 2019, 28 Comuni della Sardegna al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Dopo le elezioni regionali dello scorso febbraio e a poche settimane di distanza dalle elezioni europee 2019, 400 mila cittadini chiamati alle urne dalle ore 7 alle ore 23: cinque i Comuni con oltre 15 mila abitanti (Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai), previsto il ballottaggio qualora il candidato non arrivasse al 50% delle preferenze. In caso di secondo turno, si tornerà al voto il 30 giugno 2019. Ma quali sono i Comuni al voto? Ecco l’elenco completo: Cagliari, Monserrato, Sinnai, Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì, Cannas, Villagrande Strisaili, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Alghero Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sassari, Sorso, Calasetta, Esterzili, Genoni, Santu Antine Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Villasimius. Come da tradizione, negli ultimi giorni sono sbarcati in Sardegna i leader di partito per la chiusura della campagna elettorale: elezioni Amministrative che potrebbero cambiare radicalmente l’assetto politico a Cagliari e dintorni, un appuntamento cruciale per i principali movimenti politici. Non sono disponibili sondaggi, ma in base all’andamento delle ultime elezioni europee e delle elezioni regionali, è previsto quasi ovunque il classico duello tra Centrodestra e Centrosinistra.

ELEZIONI COMUNALI CAGLIARI 2019

La sfida più importante di queste elezioni Comunali in Sardegna è senza dubbio quella di Cagliari, convocate dopo le dimissioni di Massimo Zedda, dem candidato alle Regionali ed entrato in Consiglio regionale come leader dell’opposizione. Sono tre i candidati alla carica di sindaco: sfida tra Francesca Ghirra, Paolo Truzzu e Angelo Cremone. Francesca Ghirra è l’ex assessore all’Urbanistica della Giunta Zedda ed è sostenuta da Partito Democratico, Futuro in comune con Massimo Zedda – Donne con Francesca Ghirra, Sardegna in comune, Marzia Cilloccu per Cagliari (l’ex assessora comunale alle Attività produttive e seconda alle primarie), Campo progressista Sardegna, Sinistra per Cagliari, Cagliari città d’Europa, che comprende Partito socialista italiano, Centro democratico, Upc, indipendentisti e civici. Paolo Truzzu è consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia ed è sostenuto dal Centrodestra unito: Sardegna20venti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Riformatori, Sardegna forte, Popolari per Cagliari, Forza Paris, Udc, Cagliari civica e Psd’Az. Infine Angelo Cremone, ambientalista candidato della lista Verdes per Cagliari Pulita. Fa rumore l’assenza del Movimento 5 Stelle, che ha deciso nelle scorse settimane di espellere e togliere il simbolo al candidato Alessandro Murenu.

ELEZIONI COMUNALI SASSARI 2019

Discorso diverso invece per quanto riguarda le Elezioni Comunali 2019 a Sassari: sette candidati si sfideranno per la poltrona di nuovo sindaco, questa volta il Movimento 5 Stelle si presenta e punta ad interpretare un ruolo da protagonista. Ecco l’elenco degli aspiranti sindaci: Mariano Brianda, Mariolino Andria, Nanni Campus, Maurilio Murri, Marilena Budroni, Lino Mura e Giuseppe Doneddu. Mariano Brianda è il candidato di Centrosinistra, sostenuto da Pd, Campo Progressista, Italia in Comune, Futuro in Comune, Sassari Città Europea. Il principale competitor è Mariolino Andria, candidato del Centrodestra sostenuto da Sassari Unita, Fratelli d’Italia-Energie per l’Italia, Lega, Fortza Paris-Riformatori, Forza Italia e Sardegna 20Venti. Maurilio Murri è l’esponente del Movimento 5 Stelle, mentre Nanni Campus è sostenuto dalle liste civiche Sassari Civica, Prima Sassari, Sassari Progetto Comune, Noi per Sassari. Marilena Budroni è sostenuta dalla lista civica È viva la città, Lino Mura è il rappresentante di Alternativi per Sassari, mentre Giuseppe Doneddu si è candidato con il Partito comunista.



