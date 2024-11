È ormai entrata nel vivo la lunga diretta delle Elezioni USA 2024 che porterà alla formazione del nuovo Congresso e alla scelta – solamente il prossimo dicembre – del prossimo Presidente: per ora è ancora presto per tirare le somme su quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, ma mentre Donald Trump si lancia in accuse (non verificare nel suffragate di prove) di ipotetici brogli e Kamala Harris incontra i suoi volontari per la campagna elettorale, si avvicina anche il momento per conoscere i risultati dei primissimi sondaggi attesi per la nostrana mezzanotte.

Interessante – nel frattempo – notare che in almeno due degli stati chiavi attorno a cui si gioca la partita delle Elezioni USA 2024 si sta registrando un’affluenza record di elettori che si sono recati alle urne: è il caso della Georgia dove si stima che si raggiungerà la cifra di 1,1 milioni di elettori superiore di più di 100mila persone rispetto ai dati del 2020; ma anche della North Carolina che a quattro ore di distanza dalla chisura delle urne viaggiava sull’ordine dei 4,4 milioni di voti vicinissimi ai 5,4 che si registrarono allo scorso appuntamento elettorale. (agg di LD)

Nella giornata di oggi negli States in contemporanea con le Presidenziali 2024 si terranno anche le Elezioni Congresso USA che porteranno i cittadini a votare per un numero circoscritto di membri congressuali che affiancheranno nei prossimi due anni il Presidente che vincerà la corsa alla Casa Bianca: l’appuntamento è – in parte – più importante di quello presidenziale, perché in questo caso non ci saranno i cosiddetti ‘Grandi elettori’ a fare da filtro tra il voto popolare e l’insediamento nello Studio ovale ma si tratterà di una vera e propria elezione diretta per scegliere il nuovo Congresso.

Similmente alle Presidenziali, noi de ilSussidiario.net seguiremo in diretta per tutta la giornata di oggi i risultati Elezioni Congresso USA riportandovi tra queste righe i momenti più salienti e tutti gli sviluppi, oltre ad exit poll, sondaggi e proiezioni; ma prima di tutto è importante fare un passo indietro precisando innanzitutto che l’organo congressuale va visto esattamente come il nostro Parlamento, ma detiene nelle sue mani l’intero potere legislativo – di propria iniziativa, oppure approvando o rifiutando le proposte presidenziali – e quello di dichiarare lo stato di guerra.

COMA SI VOTA ALLE ELEZIONI CONGRESSO USA: CANDIDATO, ‘SPLIT-TICKET’ E L’IPOTESI DI UN GOVERNO DIVISO

Soffermandoci sul paragone con il nostro Parlamento, è bene dire che alle Elezioni Congresso USA gli elettori non avranno un’intera lista elettorale da cui scegliere, ma in base al distretto statale in cui vivono troveranno un candidato per ognuno dei partiti (un Repubblicano, un Democratico e in alcuni casi anche degli indipendenti che rientreranno in uno dei due gruppi maggiori) scelto nel corso delle Primarie di riferimento o – dove possibile – confermando il consigliere uscente.

Differentemente dal nostrano Parlamento, nelle Elezioni Congresso USA è permesso anche il cosiddetto ‘voto disgiunto’ (che in terra americana si chiama ‘split-ticket‘) con il quale qualsiasi elettore potrà votare per il presidente di un determinato partito e per il rappresentante congressuale della lista opposta creando – potenzialmente – uno scenario chiamato ‘divided government‘ nel quale il Presidente eletto si trova a fare i conti con un Congresso in maggioranza in mano all’opposizione con la conseguenza che ogni singola decisione deve essere lungamente mediata prima dell’approvazione.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI CONGRESSO USA: QUANTI MEMBRI VERRANNO RINNOVATI OGGI

In attesa di entrare nel vivo della diretta delle Elezioni Congresso USA rimangono ancora un paio di aspetti da chiarire: innanzitutto l’imprescindibile fatto che l’organo congressuale si divide – esattamente come in Italia – in Camera dei Rappresentanti e Senato composti (rispettivamente) da 435 e 100 membri; nel primo caso la ripartizione è la medesima dei Grandi elettori, con alcuni stati che vantano più Rappresentanti rispetto ad altri in proporzione alla popolazione, mentre nel secondo si tratta di due senatori per ogni stato americano.

Camera e Senato – anche questo un aspetto fondamentale delle Elezioni Congresso USA – procedono a due velocità differenti e se nel primo si tengono votazioni ogni due anni (ad inizio e a metà mendato del Presidente, in carica per 4 anni), nel secondo la durata della carica è di sei anni: oggi – infatti – gli elettori saranno chiamati a rinnovare tutti e 435 i membri della Camera, ma solamente 34 senatori ed è interessante notare che in quest’ultimo caso 20 dei seggi ‘in palio’ sono attualmente in mano ai Democratici, mentre altri 10 sono Repubblicani e gli ultimi 4 indipendenti.