RISULTATI ELEZIONI GOVERNATORIALI 2024: STEIN VINCE IN NORTH CAROLINA

Non solo Elezioni Presidenziali Usa 2024 verrebbe da dire. Infatti, come spiegato a più riprese, è anche tempo delle Elezioni per il rinnovo degli 11 Governatori in 11 Stati americani e 2 territori definitivi non incorporati.

Per quanto riguarda il North Carolina, sarà Josh Stein per i Democratici a sostituire Roy Cooper, battendo ai voti il repubblicano Mark Robinson, come da previsione. Già i sondaggi dei giorni scorsi avevano previsto quanto poi realmente accaduto.

RISULTATI ELEZIONI GOVERNATORIALI 2024: DOVE E COME SI VOTA PER 11 NUOVI GOVERNATORI USA

Come forse non tutti sanno, oltre alle (giustamente) reclamizzate Elezioni Presidenziali Usa 2024 sono in corso anche le Elezioni su 11 Governatori di altrettanti Stati americani e 2 territori non incorporati, chiamati a rinnovare il Governo precedente 4 anni dopo l’Election Day del 2020: si vota in Indiana, Virginia Occidentale, Vermont, Washington, Delaware, Montana, Missouri, Carolina del Nord, Dakota del Nord, Utah, New Hampshire. 9 Governatori di questi 11 uscenti nei rispettivi Stati Usa vennero eletti assieme al Presidente Joe Biden nelle Elezioni Presidenziali 2020, due invece eleggono il proprio Governatore ogni 2 anni per legge e dunque dopo il Midterm del 2022 sono chiamati nuovamente alle urne: si tratta del Vermont e del New Hampshire.

Capire come si vota i Governatori alle Elezioni Usa 2024 è alquanto semplice dato che il sistema americano prevede il medesimo iter istituzionale tanto per il singolo Stato quanto per le Presidenziali federali: alle urne (o nel voto postale anticipato, ndr) sulla scheda per le Governatoriali sono presenti i nomi dei due candidati – uno Repubblicano, l’altro Democratico – e viene eletto con suffragio universale a turno unico colui che ha preso almeno un voto più dell’avversario. Normalmente si resta in carica per 4 anni mentre non è previsto un voto unitario di tutti i 58 Stati americani in questa unica elezione: le tornate di Elezioni Governatori avvengono in concomitanza o con le Presidenziali o con le Elezioni di Midterm due anni dopo il voto per la Casa Bianca.

Un ultimo quesito occorre il più possibile smentire rispetto alle consuete “credenze” pseudo politiche: è possibile che vi sia la vittoria in uno Stato dei Repubblicani e al contempo la vittoria di un Governatore democratico, e ovviamente viceversa. Sono due elezioni parallele e non “legate” tra loro, tre se vi aggiungiamo anche quelle per il Congresso dove si vota il rinnovamento completo della Camera (435 delegati) e un terzo del Senato (34 membri). Ma i risultati sono indipendenti tra loro, ovvero un Governatore uscente.

CHI SONO I CANDIDATI GOVERNATORI USA 2024

Per quanto riguarda le 11 Elezioni Governatori Usa 2024 la situazione dei leader uscenti vedeva 3 Governatori di area democratica e ben 8 di area repubblicana: procedendo in ordine alfabetico, ecco qui di seguito la lista degli Stati al voto con tanto di Governatore uscente e nome dei candidati Dem e GOP che tentano la strada per l’elezione in parallelo alla sfida per la Casa Bianca tra Donald Trump e Kamala Harris. Far puntati sulle sfide in North Carolina, uno degli Swing States che potrebbero decidere i risultati delle Elezioni Presidenziali Usa 2024, nel Delaware del Presidente uscente Biden e nello Stato di Washington. Ecco tutti i candidati:

– North Carolina: Governatore uscente il dem Roy Cooper. Democratici puntano su Josh Stein, Repubblicani su Mark Rosbinson

– North Dakota: Governatore uscente Doug Borgum. Merrill Piepkorn Dem, Kelly Armstrong GOP

– Delaware: John Carney uscente (Dem). Matt Meyer candidato Dem contro Mike Ramone repubblicano

– Indiana: Eric Holcomb uscente (GOP). Jennifer McCormick con I Dem, Mike Braun con I Repubblicani

– Missouri: Mike Pardon uscente (GOP). Crystal Quade candidata democratica contro Mike Kehoe con i repubblicani

– Montana: Greg Gianforte uscente (GOP). Candidati lo stesso Gianforte e il dem Ryan Busse

– New Hampshire: Governatore uscente Chris Sununu. Joe Craig dem contro Kelly Ayotte repubblicano

– Utah: uscente il repubblicano Spencer Cox. Candidati: Brian King (Dem) contro lo stesso Cox

– Vermont: Governatore uscente il repubblicano Phil Scott, che si ricandida contro il dem Esther Charlestin

– Washington: Jay Inslee (Dem) uscente. Bob Ferguson dem contro il repubblicano Dave Reichert

– Virginia Occidentale: Jim Justice (GOP) uscente. Steve Williams democratico contro Patrick Morrisey (repubblicano)

GLI ULTIMI SONDAGGI SUI GOVERNATORI USA ALLE ELEZIONI 2024: GOP IN VANTAGGIO

Guardando gli ultimi sondaggi espressi prima delle Elezioni Usa 2024, la sfida sui Governatori vede un vantaggio importante per il Partito Repubblicano in molti degli 11 Stati al voto per il rinnovo del Governo locale: verso una solida riconferma del GOP la Dakota del Nord con Kelly Armstrong verso il ruolo di Governatore, così come l’Indiana con Mike Braun e il Missouri con Mike Kehoe. Verso il “Red” anche il Montana con Greg Gianforte, Spencer Cox nello Utah, Phil Scott in Vermont e Patrick Morrisey in Virginia. Dati in assoluta parità i due candidati Dem e GOP nel New Hampshire, mentre il vantaggio per i Democratici restano in North Carolina con Josh Stein, Washington con Bob Ferguson e Matt Meyer nello Stato del Delaware.