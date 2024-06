Elezioni in Iran oggi, 28 giugno 2024/ La diretta alle urne: candidati, affluenza e ballottaggi

Nella giornata di oggi – venerdì 28 giugno 2024 – più di 61 milioni iraniani saranno chiamati alle urne per le Elezioni che porteranno alla nomina del nuovo presidente dell’Iran: l’attenzione internazionale è alle stelle, soprattutto perché dall’esito del voto si determineranno la maggior parte dei futuri equilibri geopolitici internazionali; oltre al nome della guida che potrebbe raccogliere il testimone di Ebrahim Raisi, oppure portare il popolo iraniano verso un futuro più libero e democratico. Le Elezioni sono iniziate prestissimo questa mattina – erano le 6:30 in Italia, ma le 8 in Iran – e non è chiaro quando verranno resi pubblici i risultati, con il sito Wired che ricorda come il conteggio verrà fatto interamente a mano e potrebbe richiedere anche più di 48 ore.

Come vi anticipavamo poco fa, le urne saranno aperte per più di 61 milioni di elettori senza nessun vincolo oltre alla necessaria – come in ogni parte del mondo – maggiore età; mentre sono in moltissimi gli osservatori che credono che difficilmente alle Elezioni in Iran parteciperanno più del 55% degli aventi diritto. Un dato che – soprattutto se unito al fatto che i candidati sono ben 4 – aprirà quasi certamente le porte ad un secondo turno di ballottaggi, ma per ora non ci sono ancora conferme ufficiali in merito e solamente in serata (o nei prossimi giorni) potremo sapere se e quali candidati si sfideranno una seconda volta.

Elezioni in Iran: chi sono i candidati di punta e cosa dicono i sondaggi

Insomma, l’attesa per le Elezioni in Iran è veramente altissima, ma l’ipotesi più accreditata dagli esperti e dai commentatori è che per conoscere il nome del prossimo presidente iraniano dovremo attendere ancora diverse settimane; prima per lo spoglio di tutte le schede, poi per indire il ballottaggio, per votare e per il secondo spoglio. Nel frattempo però – esattamente come abbiamo visto anche in Italia solo poche settimane fa – possiamo recuperare le ipotesi e le attese sulle Elezioni, a partire dai nomi dei quattro candidati che si contendono la seconda poltrona più importante in Iran dopo quella riservata alla Guida Suprema Ali Khamenei.

I nomi – ve l’abbiamo già anticipato – sono quattro e nessuno tra loro sembra superare il 38% dei voti, rispetto al 50% necessario per chiedere al primo turno le elezioni: il candidato di punta (per così dire) è Masoud Pezeshkian, che viaggia tra il 30 e il 38% ed è uno dei pochissimi candidati riformisti ad essere mai arrivato fino alle urne in tutte le precedenti Elezioni in Iran; ma lo seguono anche il conservatore fondamentalista – molto vicino a Raisi – Saeed Jalili dato attorno al 20/28% e il collega ultraconservatore Mohammad Ghalibaf leggermente più indietro rispetto agli altri due (tra il 18 e il 20%) ma anche l’unico tra i quattro a godere del consenso delle Guardie rivoluzionarie; mentre l’ultimo nome è quello di Mostafa Pourmohammadi, il più integralista tra i quattro, vicinissimo a Raisi e intransigente.

Attorno a quali temi si giocano le Elezioni in Iran: USA, Mahsa Amini ed economia

Guardando bene alle percentuali stimate per i candidati alle Elezioni in Iran sarà chiaro perché quasi tutti si aspettano che ci sarà un secondo turno, evitabile solamente se Jalili, Ghalibaf e Pourmohammadi avessero deciso di correre assieme con un solo candidato raccogliendo tutti i voti degli integralisti e dei conservatori. La sfida è aperta e quasi tutti si aspettano che nel secondo turno il riformista sfiderà uno tra Jalili e Ghalibaf, che raggiungeranno così facilmente il necessario 50% e riconfermeranno (con alcune sostanziali differenze) la linea durissima dell’ex presidente Raisi; ma la sola presenza di Pezeshkian – peraltro come candidato favorito in linea generale – potrebbe queste le prime Elezioni in Iran con un esito democratico.

A livello di programmi e promesse elettorali non sono mancati chiari riferimenti alla protesta nata dopo la morte di Mahsa Amini (con linee facilmente intuibili in base all’appartenenza ideologica dei candidati); alla disastrosa condizione economica lasciata da Raisi (motivo principale dei tanti voti a favore del riformista) e ai rapporti con l’Occidente. Quest’ultimo tema ha permeato l’intera campagna per le Elezioni in Iran, con tutti e quattro i candidati che – a vario titolo – si sono dimostrati concordi ad aprire una nuova stagione di trattative per impedire che gli USA impongano nuove (ancor più disastrose per l’economia) sanzioni contro il governo iraniano.











