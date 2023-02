Elezioni Regionali 2023, verso i risultati/ Lombardia e Lazio: come si vota la scheda

ELEZIONI REGIONALI 2023: COME È FATTA LA SCHEDA ELETTORALE DI LOMBARDIA E LAZIO

Se ancora non lo sapevate, domenica 12 e lunedì 13 febbraio si terranno le Elezioni Regionali 2023 in Lombardia e Lazio, autentico punto di svolta per la politica locale ma anche nazionale vista l’importanza dei risultati nelle due Regioni amministrate negli ultimi 5 anni rispettivamente dal Centrodestra di Fontana e dal Centrosinistra di Zingaretti. Continuiamo nel nostro percorso di avvicinamento con un’ulteriore tappa del “vademecum del buon elettore”, oggi affrontando da vicino le modalità di voto della scheda elettorale, oltre a mostrarvi esattamente cosa riceveranno gli elettori alle ormai imminenti Elezioni Regionali una volta giunti al proprio seggio elettorale.

Come mostrano qui i fac-simile della scheda elettorale di Lombardia e Lazio, votare il nuovo Presidente e Consiglio regionale non è operazione troppo difficile: la scheda che verrà distribuita agli elettori per le Elezioni Regionali 2023 è composta a sinistra da un elenco delle liste circoscrizionali presenti in quella provincia (in tutto sono 12 le circoscrizioni in Lombardia, 5 nel Lazio – ergo sono 12 le schede elettorali lombarde, 5 quelle “laziali”) e a destra i nomi dei candidati Presidente collegati alla lista/coalizione corrispondente. Per le Regionali Lombardia i nomi dei candidati Presidente sono 4 (Fontana-Cdx, Majorino-Pd/M5s, Moratti-TerzoPolo, Ghidorzi-UP), nel Lazio sono invece 5 (Bianchi-M5s, D’Amato-Pd/Terzo Polo, Rocca-Cdx, Pecorilli-PCI, Rinaldi-UP).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2023 IN LOMBARDIA E LAZIO

Diverse le schede elettorali per le Elezioni Regionali 2023 in Lombardia e Lazio ma identico è come si vota alla due giorni di votazioni il 12-13 febbraio (dalle 7 alle 23 domenica, dalle 7 alle 15 lunedì): l’elettore ha in tutto 4 modalità tutte valide per esprimere il proprio voto atto a rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il prossimo Presidente di Regione. Eccole:

– votare per candidato Presidente: non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate

– votare per candidato Presidente e per una delle liste collegate: basta un segno X sul simbolo di una lista e una X sul nome del Presidente

– votare solo una lista: il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato

– voto disgiunto: votare un candidato Presidente e una delle liste a esso NON collegate

Nelle liste plurinominali è prevista poi l’alternanza di genere in quanto si possono esprimere due preferenze tra i candidati consiglieri (indicando i cognomi), basta che siano di sesso opposto (pena l’annullamento della seconda preferenza). Qui sotto invece trovate tutti i nomi e le liste dei candidati consiglieri regionali alle prossime Elezioni Regionali 2023:

– Lombardia: Milano – Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Monza e Brianza – Pavia – Sondrio – Varese

– Lazio: Roma – Latina – Frosinone – Viterbo – Rieti

