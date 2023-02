ELEZIONI REGIONALI 2023, VERSO RISULTATI/ Lombardia-Lazio: liste e candidati, i nomi

VERSO RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2023: I CANDIDATI IN LOMBARDIA

Meno due alla riapertura delle urne in Lombardia e Lazio per le Elezioni Regionali 2023: in attesa dei risultati che lunedì pomeriggio saranno un primo vero “test” elettorale per il Governo Meloni a pochi mesi dalla sua elezione, proseguiamo la nostra rassegna di “avvicinamento”. Dopo aver analizzato quando e come si vota la scheda elettorale, quanti seggi vengono eletti alle Elezioni Regionali 2023, eccovi l’intera carrellata dei nomi di tutti i candidati in lizza per il voto in Lombardia e Lazio. Non sono pochi gli italiani con gli ultimi dubbi da sciogliere sulla coalizione, il candidato Presidente e i singoli candidati consiglieri regionali: 48 ore per decidere su chi puntare per la guida della regione nei prossimi 5 anni, eccovi il giusto “bigino” tra nomi, liste e partiti in corsa alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 (il paragrafo sotto invece lo dedichiamo al Lazio).

Candidati Elezioni Regionali Lombardia 2023

– Attilio Fontana (Centrodestra): Presidente Lombardia uscente, ex sindaco di Varese, sostenuto da Lega; Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi; Fratelli d’Italia; Forza Italia; Fontana Presidente-Lombardia Ideale

– Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra): europarlamentare dem, ex assessore Comune di Milano, sostenuto da M5s; Majorino Presidente-Patto Civico; Pd; Alleanza Verdi-Sinistra

– Mara Ghidorzi: Unione Popolare-DeMagistris

– Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia Moratti (Terzo Polo): ex sindaco di Milano ed ex vicepresidente Regione Lombardia, sostenuta da lista Letizia Moratti Presidente – Azione-Italia Viva con Calenda ReNew Europe

– nomi candidati consiglieri: Milano – Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Monza e Brianza – Pavia – Sondrio – Varese

ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023, CANDIDATI PRESIDENTE E CONSIGLIERI: TUTTI I NOMI

Per quanto riguarda le Elezioni Regionali Lazio 2023, la lista dei candidati Presidenti si fa più “ricca” anche se restano sempre in tre a giocarsi la vittoria finale presumibilmente: dopo 10 anni di giunta Zingaretti (Centrosinistra), si “spacca” il fronte progressista con M5s e Pd-Terzo Polo che corrono da avversari, favorendo – secondo i sondaggi pre-silenzio elettorale – il vantaggio finora guadagnato dal candidato del Centrodestra. Eccovi anche qui la sfilza di candidati e nomi:

Candidati Elezioni Regionali Lazio 2023

– Donatella Bianchi, giornalista e conduttrice televisiva, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Polo progressista di sinistra ed ecologista (che include Sinistra Italiana e Coordinamento 2050).

– Alessio D’Amato, assessore regionale uscente alla sanità, sostenuto da una coalizione di Centrosinistra composta da Partito Democratico, Azione – Italia Viva, +Europa – Radicali Italiani – Volt, Democrazia Solidale, Partito Socialista Italiano, Verdi e Sinistra (che include Europa Verde e Possibile) e dalla lista civica D’Amato Presidente.

– Sonia Pecorilli, sostenuta dal Partito Comunista Italiano.

– Rosa Rinaldi, sindacalista e politica, sostenuta da Unione Popolare (Democrazia e Autonomia, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e altri partiti della lista).

– Francesco Rocca, ex-presidente della Croce Rossa Italiana, sostenuto da una coalizione di Centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati – Rinascimento Sgarbi, Unione di Centro – Verde è Popolare e dalla lista civica Francesco Rocca.

– Fabrizio Pignalberi (sub judice dopo ricorso Tar): Quarto Polo e Insieme per il Lazio

– nomi candidati consiglieri: Roma – Latina – Frosinone – Viterbo – Rieti

