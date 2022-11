Elezioni regionali Lombardia, Majorino candidato del centrosinistra/ Maran…

Majorino candidato alle elezioni regionali Lombardia 2023

Sarà l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino il candidato del centrosinistra per le Regionali 2023. Non ci saranno dunque le primarie per decidere il nome che sfiderà Attilio Fontana (centrodestra e governatore uscente) e Letizia Moratti (Terzo Polo). Il centrosinistra ha infatti scelto proprio Majorino, chiedendogli di candidarsi a presidente della Regione Lombardia per la prossime elezioni. Già assessore alle Politiche sociali del primo mandato di Sala, è stato annunciato giovedì sera alla fine di una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti della coalizione.

Antibiotico-resistenza, percentuali in calo in Italia/ 8 i patogeni oggetto di studio

Nessuna candidatura, dunque, per Pier Maran, altro assessore della giunta Sala che si era detto disponibile e volenteroso ad avanzare la propria candidatura alle elezioni regionali della Lombardia. Con un post su Facebook, Majorino ha confermato la propria candidatura: “Le forze del centrosinistra lombardo mi hanno chiesto di essere il candidato della coalizione alla Presidenza di Regione Lombardia. Sono onorato ed emozionato. A partire dalla giornata di domani le incontrerò per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione. Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta”.

Don Antonello Mennini/ Chi è il sacerdote che ha confessato Aldo Moro nel covo delle BR?

Majorino candidato per il centrosinistra: la nota ufficiale

In una nota congiunta arrivata nella serata di giovedì, in vista delle elezioni regionali della Lombardia, si legge: “Le forze politiche e civiche di centrosinistra, ambientaliste e liberal-democratiche, che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana si sono riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato presidente”.

La nota prosegue così: “È stato inoltre deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda, e di chiedere all’Europarlamentare Pierfrancesco Majorino di guidare il lavoro della coalizione, candidandosi a presidente di Regione Lombardia“. Una notizia che lui stesso ha confermato attraverso i social, spiegando che l’intenzione è quella di costruire una proposta valida e solida per cambiare pagina in Regione.

Aldo Moro, chi è Francesco Tritto e la telefonata ricevuta dalle Brigate Rosse/ Il messaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA