Elezioni Regionali Toscana 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

Si aprono le urne per le Elezioni Regionali Toscana 2020, forse l’appuntamento elettorale più incerto e “significativo” (per il potenziale impatto nazionale) dell’intero election day spalmato su due giorni: oggi domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e domani lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15 gli elettori toscani sono chiamati a rinnovare Presidente e Consiglio Regionale, oltre alla seconda scheda che riceveranno sul Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari. Saranno Elezioni molto particolari per le regole e norme anti-Covid previste nei seggi, come del resto è stata una campagna elettorale a ranghi “ridotti” per l’impossibilità di maxi-comizi ed eventi politici nelle piazze: resta però la seconda sfida in pochi mesi per il Centrosinistra nell’altra regione storicamente “rossa”. La Toscana saprà mantenere la guida dopo l’esperienza Rossi o cederà il passo al Centrodestra a guida Lega? Secondo le previsioni della vigilia, la sfida è serrata tra Eugenio Giani – candidato del Centrosinistra compatto – e Susanna Ceccardi, leghista doc e sostenuta dall’intero Centrodestra: fuori dai giochi, salvo sorprese, il Movimento 5 Stelle che ha deciso di non unirsi assieme al Pd nel sostegno a Giani Presidente.

I 7 CANDIDATI IN TOSCANA

Sono in tutto 7 i candidati Presidenti che proveranno a conquistare con il voto delle Elezioni Regionali 2020 in Toscana: in attesa di exit poll e risultati che si avranno solo dopo lo spoglio elettorale di lunedì pomeriggio (con la diretta live che seguiremo sul nostro quotidiano, con tutti gli altri approfondimenti sulle 7 Regionali, 3 Suppletive e Referendum costituzionale), sono certamente Eugenio Giani e Susanna Ceccardi i due principali sfidanti alla guida del Consiglio Regionale di Firenze. Eugenio Giani, candidato del Centrosinistra, è sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva-+Europa, Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista e Orgoglio Toscana, Svolta!; Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina e attualmente europarlamentare della Lega è sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Toscana Civica. Il Movimento 5 Stelle candidato alla guida della Toscana Irene Galletti mentre il Partito Comunista schiera Salvatore Catello, divisi dal Partito Comunista Italiano che invece candida Marco Barzanti. Chiudono la lista dei candidati Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinistra) e Tiziana Vigni, leader del Movimento 3V.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

Prima di capire come si vota alle Elezioni Regionali in Toscana, occorre ricordare come funziona la legge elettorale approvata nel 2014 e usata per la prima volta proprio alle Regionali 5 anni fa: a differenza di tutte le altre regioni, è previsto un ballottaggio (senza però possibilità di apparentamenti) nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere al primo turno almeno il 40% dei voti (secondo l’ultimo sondaggio fornito da YouTrend prima del silenzio elettorale del 4 settembre, Ceccardi sarebbe attorno al 41% e Giani sul 43%), diversamente vincerà chi otterrà anche un solo voto in più dell’avversario sopra il 40% di preferenze. Sono previsti diversi premi di maggioranza: se un candidato al primo turno ottiene almeno il 45% dei voti, a questi vengono assegnati 24 dei 40 seggi in totale; diversamente, se ottiene tra il 40% e il 45% avrà 23 seggi. Sono infine tre le soglie di sbarramento per accedere ai seggi: 10% per le coalizioni di partito, 3% per le liste all’interno delle coalizioni, 5% per le liste non coalizzate. Sulla scheda elettorale di colore arancione che ogni cittadino riceverà all’ingresso delle urne si potranno esercitare due preferenze. una per il Presidente di Regione e una per la lista ad esso collegata. È possibile anche solo optare per una delle due opzioni, ma è permesso anche il voto disgiunto (per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate). Vale sempre anche in Toscana la regola dell’alternanza di genere per i due consiglieri regionali votati.



