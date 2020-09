Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020/ Come si vota, diretta: liste e affluenza

Tutto pronto per la diretta delle Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020: domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15 i cittadini valdostani si recheranno alle urne per rinnovare il Consiglio regionale, con il presidente che verrà poi eletto a votazione all’interno del Consiglio, secondo un meccanismo di maggioranza assoluta (diventa presidente chi ottiene la metà più uno dei voti). Territorio a statuto speciale, la Valle d’Aosta è costretta a tornare ad elezioni solo a due anni di distanza dall’ultima occasione: il presidente uscente Antonio Fosson ha presentato le sue dimissioni ed ha causato lo scioglimento del Consiglio regionale, rendendo necessaria una nuova consultazione. Sarà una sfida apertissima con ben 12 liste in corsa per accaparrarsi una delle 35 poltrone di Piazza Deffeyes. I primi exit poll sono attesi alle ore 15.00 di domani e sarà possibile seguire la diretta dei risultati sulla nostra pagina o in alternativa sul portale “Eligendo” del Ministero degli Interni.

ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020: I CANDIDATI

Come dicevamo, sono 12 le liste in corsa alle Elezioni Regionali in Valle d’Aosta 2020. Non sono previsti candidati alla presidenza della Regione, considerando la speciale legge elettorale adottata. Questo l’elenco completo delle liste: Vallée d’Aoste Unie, Union Valdôtaine, Vda Libra – Partito Animalista, Lega Vallée d’Aoste, Progetto Civico Progressista, Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia, Movimento 5 Stelle VdA, Centro destra Valle d’Aosta (FI-FdI), Rinascimento Valle d’Aosta, Valle d’Aosta Futura, Pays d’Aoste Souverain, Alliance Valdôtaine – Stella Alpina – Italia Viva. Da registrare l’esclusione di Adu Vda dalle Regionali e dalle Comunali: il Tar lo scorso 24 agosto ha confermato la sentenza, legata ad un problema di identificazione delle firme. 391 in tutto i candidati per il Consiglio regionale, tra questi troviamo ben 5 ex presidenti di Regione: parliamo di Renzo Testolin (Uv), Nicoletta Spelgatti (Lega VdA), Pierluigi Marquis (Stella Alpina), Luciano Caveri (VdA Unie) e Augusto Rollandin (Pour l’Autonomie).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020

La legge elettorale della Valle d’Aosta è stata modificata tre anni fa, con un passaggio allo schema proporzionale. È prevista l’elezione di 35 consiglieri a turno unico con sistema proporzionale. C’è un premio di maggioranza di 21 seggi per chi consegue almeno il 42% dei voti, se nessuna lista raggiunge tale soglia i seggi vengono ripartiti in base ad uno schema proporzionale. Come già evidenziato,non è prevista l’elezione diretta del presidente di Regione, che viene eletto con una votazione interna secondo un meccanismo di maggioranza assoluta.

Come si vota alle Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020? I valdostani devono tracciare un segno sulla lista scelta ed hanno la possibilità di esprimere fino a tre preferenze: in tal caso è consentito scrivere nome e cognome del candidato, solo il cognome del candidato oppure il numero corrispondente al candidato. Se l’elettore non vota per alcuna lista ma esprime preferenze collegate tutte ad una singola lista, il voto verrà assegnato alla lista stessa.

