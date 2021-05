Elezioni Regno Unito, in corso il “Super Giovedì”/ La Scozia sogna l’indipendenza

Elezioni al via da stamattina in gran parte del Regno Unito: scatta infatti oggi, 6 maggio 2021, il cosiddetto Super Thursday o Super Giovedì. In totale, come ricorda l’agenzia Ansa, saranno circa 48 milioni i cittadini britannici chiamati a votare per le elezioni amministrative, e come sempre le “locali” rappresentano un banco di prova importante per la tenuta del governo, in questo caso, i Tory del primo ministro Boris Johnson. Il Premier aveva iniziato il suo mandato più di un anno fa un po’ a singhiozzo, ma in seguito, con la sontuosa campagna vaccinale susseguente l’ufficializzazione della Brexit, cosa che la sua predecessora, Theresa May, non era riuscita ad ottenere, ha raggiunto una grande popolarità fra i sudditi della regina.

Le elezioni di oggi sono comunque soprattutto importanti per la Scozia, dove l’Snp, il partito indipendentista (Scottish National Party) che vuole sganciarsi dal Regno Unito, guidato dalla prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, punta a rafforzare la propria superiorità, e ad ottenere la maggioranza assoluta nel parlamento di Edinburgo. Così facendo potrebbero riuscire ad ottenere il referendum bis post Brexit, chiedendo appunto la secessione da Londra, cosa verso cui il premier Johnson si è sempre opposto.

ELEZIONI REGNO UNITO, PREMIER SCOZIA: “LE PIU’ IMPORTANTI DI SEMPRE”

“Sono le più importanti elezioni della storia scozzese”, le ha definite proprio la Sturgeon parlando pochi giorni fa, e facendo capire come il voto possa essere cruciale per il destino della propria nazione. Una tornata elettorale che come sempre rappresenta un’arma a doppio taglio, in quanto, un eventuale risultato negativo dell’Snp, o comunque inferiore alle ultime elezioni (i sondaggi lo danno per certo), potrebbe far perdere slancio alla causa indipendentista, se non fino alle elezioni in programma nel 2026. Le urna di questo Super giovedì saranno aperte fino alle ore 22:00 locali, quando in Italia saranno le 23:00, e i risultati arriveranno solamente nel giro di 48 ore, indicativamente attorno al pomeriggio o alla sera di sabato. In Scozia e in Galles voteranno anche i 16enni.

