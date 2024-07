Joe Biden si è ritirato dalle Elezioni presidenziali degli Usa ma non rassegnerà le dimissioni prima della data di insediamento ufficiale del nuovo capo di Stato. Ad annunciarlo, come riportato da Ansa, è stata la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, la quale ha chiarito alcuni aspetti in merito a quanto accaduto in questa settimana in attesa che possa essere scelto il suo sostituto tramite una votazione virtuale per appello nominale che sicuramente vedrà trionfare la vice presidente Kamala Harris.

“È ridicolo”, ha commentato intanto la portavoce Karine Jean-Pierre in merito all’arrivo di numerose richieste per le dimissioni di Joe Biden. “Non si è ritirato per motivi di salute, né perché crede che non possa servire altri quattro anni. La decisione presa riguarda il dare la priorità al Paese, al partito e agli americani”, ha precisato. La Casa Bianca a tal proposito ha anche respinto le accuse di avere nascosto alla popolazione la presunta malattia del presidente. “Non c’è stata alcuna copertura”, è stato ribadito.

Elezioni Usa, i democratici sperano nella vittoria dopo il ritiro di Joe Biden

Indipendentemente da chi sostituirà Joe Biden alle Elezioni presidenziali degli Usa, la speranza dell’attuale amministrazione è che ad avere la meglio siano i democratici. In tal senso Kamala Harris potrebbe essere anche la prima donna americana presidente, ma è ancora presto per dirlo. Prima dovrà essere ufficializzato il cambio di candidato, cosa che potrebbe accadere entro il 7 agosto, poi sarà il momento di vedere i risultati dei sondaggi e infine quelli delle urne. Non saranno mesi semplici quelli in arrivo.

“Siamo a un punto di svolta, l’America deve scegliere se andare indietro o avanti”, ha affermato ancora la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in conferenza stampa. Il discorso più atteso a tal proposito, tuttavia, è quello che verrà tenuto proprio da Joe Biden nei prossimi giorni. All’attuale presidente spetterà il compito di convincere la Nazione in merito alla possibilità di avere un futuro roseo ancora per un mandato con una presidenza democratica.