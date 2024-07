“BIDEN È MORTO”, ”BIDEN È RICOVERATO”: COSA SUCCEDE IN QUESTE ORE FRENETICHE IN ATTESA DEL DISCORSO DEL PRESIDENTE DOMANI DALLO STUDIO OVALE

«Il Presidente Joe Biden è ricoverato in gravi condizioni e potrebbe non superare la notte»: passano poche ore e la notizia diventa virale sul web, arrivando addirittura a «circola voce che Biden stesse morendo o forse fosse già morto». Accade anche questo nella spericolata e finora incontrollata campagna elettorale verso le Elezioni Presidenziali Usa: il forte decadimento cognitivo del leader Dem, l’attentato a Trump, il ritiro ufficiale di Biden e l’endorsement “forzato” per Kamala Harris, erano stati solo alcuni dei punti “chiave” di una corsa alla Casa Bianca mai come quest’anno imprevedibile e “schizofrenica”.

Le voci sulle gravi condizioni e addirittura sulla morte sono giunte e moltiplicate tra il 22 e il 23 luglio, complice la mancanza in video del Presidente Usa ufficialmente ancora positivo al Covid-19: dopo diversi account risultati poi “fake”, la notizia della grave condizione in cui verserebbe Joe Biden è stata rilanciata anche da Tucker Carlson, noto anchorman ex Fox News di recente intervistatore del Presidente russo Vladimir Putin. «I servizi segreti hanno motivato ciò con il fatto che il presidente doveva essere immediatamente portato alla clinica universitaria. Hanno detto che gli era stato diagnosticato il coronavirus. E pochi giorni dopo giungono notizie sul ritiro del presidente dalla campagna elettorale», ha spiegato in un video apparso anch’esso sui social e finora non verificato. Secondo lo stesso Carlson, la polizia di Las Vegas avrebbe iniziato a far circolare la voce negli ultimi giorni sulla possibile morte di Biden, proprio perché mancante in video e in presenza ormai da ben prima del ritiro annunciato domenica sera.

LE VOCI SULLA MORTE DI BIDEN, IL DEEP-FAKE E LA GUARIGIONE DAL COVID: UN’ALTRA GIORNATA “SHOW” PER I DEM USA

In tutto questo la Casa Bianca, dopo che ancora oggi aveva annullato tutti gli eventi in agenda – tra cui l’importantissimo vertice con il Premier israeliano Bibi Netanyahu (rimandato a giovedì, ndr) – in serata annuncia la guarigione di Biden dal Covid-19, «non ha più sintomi». E subito dopo arrivano le prime immagini del Presidente in carne ed ossa dal Delaware mentre sale la scaletta dell’Air Force One diretto a Washington dove domani terrà il suo discorso alla nazione per spiegare il motivo del suo ritiro dalle Elezioni Presidenziali 2024.

In epoca di AI e fake news a non finire, sui social media è circolato anche un video un video deepfake del presidente Joe Biden con il logo della PBS News: secondo il canale Usa, coinvolto suo malgrado del fake social, semplicemente «Biden non ha fatto questa dichiarazione. PBS News non ha autorizzato l’uso di questo video e non tolleriamo l’alterazione del video o dell’audio delle notizie in alcun modo che possa indurre in errore il pubblico». La notizia su Biden morto si rivela dunque quello che pareva fin dall’inizio, ovvero una bella “bufala” alimentata dal grande caos che regna in casa Dem ormai da mesi e che ora Kamala Harris dovrà cercare di “sedare” in vista della Convention democratica del 19 agosto: nel frattempo domani (non è ancora stato pubblicato l’orario ufficiale del discorso agli Stati Uniti), i riflettori forse per un’ultima volta saranno puntati tutti sul Presidente e non sulla sua vice “designata” candidata. Biden spiegherà una volta per tutte se il suo ritiro è condizionato da una malattia, da un decadimento o perché “pressato” dalla gran parte del Partito Dem Usa: l’appuntamento del 5 novembre 2024 con le urne aperte in tutta America sembra ancora lontanissimo.

A deepfake video of President Joe Biden bearing our logo is circulating on social media. Biden did not make this statement. PBS News did not authorize the use of this video and we do not condone altering news video or audio in any way that could mislead the audience. — PBS News (@NewsHour) July 22, 2024