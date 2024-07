I social e, più in generale, il web non dimenticano nulla, anzi diventano spesso un archivio di contenuti che poi a distanza di anni vengono rievocati e suscitano nuove interpretazioni, come nel caso di Joe Biden. In particolare, è diventato nuovamente virale un video in cui il presidente Usa, che recentemente ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, sembrava ventilare l’idea che, se mai si fosse trovato in disaccordo con la vicepresidente Kamala Harris, avrebbe “sviluppato una malattia” e “si sarebbe dimesso”.

Quella che fu interpretata come una battuta umoristica uscita malvisto che la vice non sembrò averla presa bene, visto che abbozzò solo un sorriso, ora suscita nuove riflessioni alla luce del clamoroso passo indietro di Joe Biden, che ha deciso di non sfidare più Donald Trump, dando il suo appoggio proprio a Kamala Harris. “Come ho detto a Barack (Obama, ndr), se dovessi arrivare a un disaccordo fondamentale basato su un principio morale, svilupperei una malattia e direi che devo dimettermi“, dichiarò il presidente americano nel dicembre 2020 in un’intervista alla CNN.

LA BATTUTA DI BIDEN SU KAMALA HARRIS: RITORNA IL “GIALLO”

Il riferimento a Barack Obama era legato al fatto che, parlando del rapporto tra lui e la sua vice, venne fatto un confronto con la presidenza Obama, di cui è stato vice. Già quattro anni fa quella battuta sollevò interrogativi e suscitano critiche tra i conservatori, perché non si capì cosa volesse dire veramente Joe Biden parlando del suo rapporto con la vicepresidente.

Non è chiaro, infatti, cosa intendesse il presidente Usa quando disse che avrebbe “sviluppato una qualche malattia” e “rassegnato le dimissioni“, ma alcuni organi di stampa lo interpretarono come un tentativo di scherzo riuscito male. Peraltro, questo video è tornato ciclicamente negli ultimi tempi sui social, anche recentemente, per rilanciare la fake news di sue dimissioni da presidente. Infatti, diversi autori di teorie del complotto diffusero su Facebook e X, ex Twitter, quel video spacciandolo per un annuncio dell’ultim’ora.