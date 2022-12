Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello/ Lui: “Mi ha tranquillizzato la vita”

Elfrida Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello. Lui: “Mi ha tranquillizzato la vita”

Elfrida Ismolli è l’attuale compagna di Edoardo Vianello, grande icona della musica italiana. Dal 2006 è sposata con il famoso cantautore, incontrato nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Era il 1998 e lei, arrivata da poco nel belpaese, conosceva l’artista ma quando lo ha visto la prima volta non sapeva che fosse lui. Da quando si sono incontrati, i due si sono subito sentiti attratti l’uno nei confronti dell’altra. Edoardo Vianello ha cominciato a corteggiarla e lei, nel corso di una intervista concessa a Pierluigi Diaco, ha descritto quei primi momenti insieme come “favolosi”.

Nel 2006, così, Elfrida ed Edoardo Vianello sono saliti all’altare, dando vita alla terza grande storia d’amore del cantautore. Infatti prima di sposare la ragazza, Vianello era stato sposato con la collega Wilma Goich, madre della sua primogenita Susanna, e con Vani Muccioli, con la quale aveva messo al mondo nel 1991 il secondo figlio Alessandro Alberto.

Edoardo Vianello e Elfrida Ismolli, quante passioni in comune!

“Mi ha tranquillizzato la vita”, ha detto Edoardo Vianello a proposito del rapporto splendido coltivato con la moglie. Benché i due stiano insieme da parecchio tempo, sono infatti ancora molto innamorati. Il cantante si ritiene felice e appagato della storia costruita con Elfrida, che dal canto sua si dice orgogliosa della vita che sta trascorrendo al fianco di Edoardo. Della loro vita sentimentale non si sa molto altro, anche perché Elfrida non ha profili social e della sua vita passata non si sa praticamente nulla. Con il marito però condivide parecchie passioni, tra cui quella per i gatti, dei quali si prendono cura amorevolmente ogni giorno nella loro abitazione a Roma.

