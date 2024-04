Elfrida Ismolli, chi è la moglie di Edoardo Vianello/ “Ci siamo incontrati per la prima volta…”

Edoardo Vianello e la vita privata: da Wilma Goich a Vania Muccioli

Elfrida Ismolli è la terza moglie di Edoardo Vianello e, con lei, condivide una romantica storia d’amore. Il cantante, oltre alla sua carriera ricca di successi nel mondo della musica e dello spettacolo, ha anche avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. La prima moglie del cantautore è stata Wilma Goich, con la quale ha anche instaurato un sodalizio artistico attraverso i celebri “Vianella”. La coppia è convolata a nozze nel 1967 e dal matrimonio hanno avuto la figlia Susanna, nata nel 1970 e morta a Roma nel 2020.

Edoardo Vianello e Wilma Goich hanno creato il duo I Vianella nel 1971, per poi affrontare una doppia separazione: quella sentimentale, con il divorzio datato 1978, e quella professionale, con lo scioglimento del duo nel 1981. Il cantautore, a seguire, ha conosciuto e sposato la seconda moglie Vania Muccioli, dalla quale ha avuto Alessandro Alberto, suo secondo figlio.

Elfrida Ismolli, chi è la moglie di Edoardo Vianello e come si sono conosciuti

Edoardo Vianello è invece ora felicemente sposato con Elfrida Ismolli, la sua terza moglie. Classe 1975, di origini albanesi, è una donna più giovane di lui e non è appartenente al mondo dello spettacolo, dunque sono poche le informazioni reperibili sul suo conto. La coppia è convolata a nozze nel 2006, ma il loro primo incontro è avvenuto oltre 20 anni fa. A raccontarlo fu proprio Vianello, intervistato a La volta buona da Caterina Balivo lo scorso gennaio: “Ci siamo incontrati per la prima volta dal dentista“.

Il cantautore aveva ripercorso quel primo, casuale incontro: “Dopo il divorzio dalla seconda moglie avevo un appuntamento programmato per una pulizia dei denti. Prima di me c’era un cliente quindi io aspettavo in sala d’attesa e c’era questa ragazzina… Ero single da due ore, facevo già tutti i calcoli della mia libertà, poi invece ho incontrato lei“. Parlando della moglie Elfrida Ismolli, Vianello aveva fatto anche un paragone con le precedenti donne della sua vita: “Lei ha più delle altre perché prima di tutto si è veramente dedicata a me, alla mia carriera, mi segue e mi consiglia in tutto, mi veste. È straordinaria, paziente, anche se ha un carattere molto burbero…”.











