Elga Enardu e Diego Daddi, marito e moglie senza figli / Che succede agli ex Uomini e donne?

Uomini e donne, Elga Enardu e Diego Daddi non hanno figli dopo il matrimonio: la rivelazione

Possono dirsi una delle coppie più affiatate nella storia di Uomini e donne e non a caso i fedeli telespettatori del dating show di Canale 5 continuano a ricordarli con affetto, si tratta di Elga Enardu e Diego Daddi. I due consorti si conoscevano per la prima volta alla corte del trono classico di Uomini e Donne nell’anno 2007-2008, per poi rivelarsi innamorati l’una dell’altra una volta approfondita la loro conoscenza fuori dal contesto tv del programma di Maria De Filippi. I due, infatti, si presentavano al dating-show rispettivamente come tronista e corteggiatore di Claudia Piumetto. Le due allora troniste, Elga inclusa, ricevevano poi un no secco e la Enardu veniva piantata in asso da Marcelo Fuentes.

Elga e Diego si davano ben presto del tempo per conoscersi fuori dalle dinamiche tv, per poi convolare a nozze nel 2017. E ad almeno 5 anni dal giorno del matrimonio, i due consorti vip destano curiosità generale per il fatto di non avere avuto figli. Incalzata dal popolo di Instagram tra le stories sui figli mancati, quindi, Serena Enardu ha ammesso il motivo per cui non è diventata mamma, : “Una scelta”.

Cosa succede per Elga e Diego dopo Uomini e donne

Una rivelazione spiazzante quest’ultima, se si pensa che nel 2018 la coppia si diceva desiderosa di avere dei figli, come riprende testualmente Gossip e tv: “Lo desideriamo da tempo. Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è arrivato. Quando succederà sarà una gioia, ma sei non dovesse essere così saremo felici di esserci trovati come coppia”.

Inoltre, la coppia avrebbe pensato anche di ricorrere all’adozione di un figlio, ma a quanto pare l’idea non sarebbe andata in porto per la sorella di Serena Enardu, Elga Enardu, e il cognato, Diego Daddi. Tuttavia, i due ex Uomini e donne consorti appaiono felicemente innamorati l’una dell’altra.

E sul fronte professionale, quali sono le novità per la coppia? A quanto pare sia Elga che Diego, complice la popolarità raggiunta dai diretti interessati a Uomini e donne, svolgono il ruolo di influencer.













