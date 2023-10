Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme/ L’ex tronista su Instagram “Nostro rapporto non è mai finito”

L’ex tronista di uomini e donne ha annunciato ai fan di Instagram il ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Diego Daddi

Elga Enardu ha scelto di continuare la sua relazione amorosa con Diego Daddi e non ha perso un solo secondo prima di comunicarlo ai suoi followers, che forse attendevano da tempo questa notizia. In alcune storie si è lasciata andare a rivelazioni emozionanti, condividendo la sua gioia per il ritorno di fiamma con Diego e sottolineando alcuni aspetti importanti del loro rapporto. Sostanzialmente l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di non aver mai interrotto la sua relazione con Diego, perlomeno da un punto di vista comunicativo.

Così passo dopo passo la coppia si è ritrovata, optando per una seconda chance. “Dunque, è qualche giorno che ci penso.. perché non si sa mai cosa dire. In realtà non c’è niente da dire né da fare. Semplicemente voglio comunicarvi che questo periodo merita massima delicatezza, volevo dirvi che sto iniziando un rapporto con Diego”, le parole di Elga Enardu sui social.

Elga Enardu e Diego Daddi si danno una seconda chance, l’ex tronista: “Sono felice”

C’è un velo di emozione nelle parole di Elga Enardu, che aggiorna con trasporto ed entusiasmo i fan sulle sue evoluzioni sentimentali. D’altronde in tanti si erano chiesti se la sua storia con Diego potesse ricominciare, considerando il loro vissuto. E così è stato, a quanto pare.

“Questo è un rapporto che non è mai finito dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista dell’aiutarsi a vicenda”, ha continuato Elga. “Sono sempre stata molto chiara. Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può avere una seconda chance. Sono felice di comunicarvi questo”. La notizia, ovviamente, ha fatto sorridere chi ha sempre sperato e creduto in un ritorno tra Elga e Diego.

