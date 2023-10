Elga Enardu, la rottura con Diego Daddi é amara: “Non é gay, purtroppo..”/ La verità dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Elga Enardu e Diego Daddi si lasciano: la fine del matrimonio

Può dirsi una delle coppie più amate nella storia dei protagonisti di Uomini e donne e, intanto, Elga Enardu e Diego Daddi registrano un’amara rottura. I due ex volti romantici al trono classico del format sui sentimenti in onda sulle reti Mediaset, Uomini e donne, sono protagonisti di un annuncio della fine del loro matrimonio, che getta nello sconforto tutti i fedeli fan attivi via social.

E, ai quesiti della curiosità generale dell’occhio pubblico attivo via social, Elga Enardu decide di rompere il silenzio rispetto alle motivazioni legate alla separazione da Diego Daddi, ormai suo ex marito. Tra i più maliziosi dei pensieri nutriti online sulla base della rottura annunciata tra gli ex Uomini e donne, aleggiano le insinuazioni di chi pensa che tra marito e moglie non sia durata per l’assenza di un figlio e/o per un tradimento. Ma la verità é ben più profonda di quello che si possa pensare e a farlo presente é l’ex tronista a Uomini e donne, Elga Enardu. L’occasione é un’intervista concessa dalla giovane influencer mora e sorella gemella di Serena Enardu, a CasaDl.

“Ho utilizzato i social per comunicare la mia rottura con Diego perchè sarebbe stato palese e abbastanza inutile nasconderlo -esordisce Elga Enardu, rispetto alla scelta di comunicare online la rottura con Diego Daddi-, perchè sono 10 anni di assoluta verità con i social, che per me sono un lavoro. Io e Diego stavamo vivendo un periodo di crisi da diverso tempo e mi sono trovata a dirlo quando è diventato qualcosa di definivo e mi auguro che ci possa essere una soluzione, un ritorno.

Ci siamo lasciati perchè l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con maturità diversa. Non c’è stato un tradimento ne da parte mia e ne da parte sua, Diego non è gay purtroppo, perchè sarei stata più felice. La situazione è delicata e merita un rispetto da parte mia e una privacy“.

Quindi, l’intervista di Elga Enardu snocciola le motivazioni legate alla fine del matrimonio tra gli ex Uomini e donne, che tuttavia non può dirsi una rottura definitiva: “Magari più avanti si può affrontare nel particolare la situazione -ammette, per poi confidare-…Io mi sento costantemente con Diego, perchè stiamo male e abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Il mio desiderio più grande è quello di poter trovare una soluzione, un po di serenità e tornare insieme. E’ una rottura, non una pausa, io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto, la realtà potrebbe essere un’altra. Non lo so. Sto molto male, veramente male. E’ successo qualcosa di molto intimo e personale.

Non c’era in progetto di avere un figlio, io e Diego abbiamo scelto di non avere figli, abbiamo quattro cani che ci incasinano la vita”.

Quindi, la mancata maternità, nel caso della separazione coniugale in questione, non é una motivazione alla base della fine del matrimonio: “Io non ho questa grande attrazione e questo grande istinto materno -aggiunge l’ex Uomini e donne Elga Enardu sulla fine della vita coniugale con Diego Daddi-, se lui avesse insistito avrei potuto valutare, ci tengo a dirlo perchè sono stata accusata di essere io a non volere figli. Ed è stata una scelta giusta, visto come sono andate le cose. I cani piccoli sono con me e quelli grandi sono con Diego”.

La scelta sofferta dell’ex Uomini e donne, Elga Enardu

Nel corso dell’intervista, l’ex volto di Uomini e donne fa sapere, inoltre, di soffrire molto anche la decisione di lasciare la casa coniugale, ponderata per il bene di entrambi gli ormai ex marito e moglie di Uomini e donne : “Ho avuto un grandissimo coraggio ad andare via di casa, mi fa malissimo, con il cuore non lo rifarei ma con la ragione no, perchè è stata la scelta giusta. E’ stato il momento più brutto della mia vita. Non è un episodio, è una situazione che si è trascinata nel tempo. Ci tengo a dire che non ci sono stati episodi di violenza e che Diego è una persona meravigliosa”. Il sentiment morale, all’epilogo della lovestory, é: “Andarsene a volte è un gesto di amore. Il mio matrimonio con Diego è stato amore puro. Sto male ma sto bene.”, conclude.

Nel frattempo, al trono over di Uomini e donne, format dove Elga Enardu muoveva i primi passi nello showbiz, torna Marcello Messina e…











