Elga Enardu triste senza la sorella Serena/ “Io e mio padre siamo turbati, un casino”

Serena Enardu è partita solo ieri per Temptation Island Vip, eppure sua sorella Elga è davvero disperata. Come lei anche il loro papà, che oggi festeggia il compleanno senza una delle sue figlie. Lo sottolinea proprio Elga nel corso di alcune stories su Instagram pubblicate poche ore fa. “Oggi è il compleanno di mio padre. Peccato, Sere non c’è – ricorda la Enardu, per poi ammettere che – noi siamo un po’ così… turbati, può capitare che non ci siamo per un compleanno, ci mancherebbe, però diciamo che non chiamerà neanche per fare gli auguri, visto e considerato che da ieri è partita e non abbiamo avuto più contatti con lei.” Così svela un particolare aneddoto: “Pensate che stamattina mio padre l’ha pure chiamata, io ho il suo telefono… stavo per farlo anche io per dirle ‘ti ha chiamato papà’.. insomma un po’ di casino..”

Elga Enardu, dedica per il compleanno del papà (senza Serena)

Serena Enardu è partita per Temptation Island Vip, avventura che la terrà lontana da casa per circa un mese. Un mese in cui non potrà stare vicino alla sua famiglia. Un dettaglio che rende molto triste la sua inseparabile sorella Elga che festeggerà da sola il compleanno del loro papà. Su Instagram ha infatti pubblicato uno scatto insieme a lui con tanto di commovente dedica Eccola: “A te che sei unico e raro , un concentrato di forza ,determinazione ,ingegno ,destrezza, bellezza , eleganza, educazione , un padre speciale attento riservato e amorevole , un marito fedele e passionale, a te auguro con tutto il cuore un felice compleanno. Ti amo Papà

Buon compleanno”.





