Elia Fiore dopo Amici 23/ “Vorrei fare il coreografo, ma è importante ampliare le proprie conoscenze”

Elia Fiore: “Ad Amici per cercare nuovi stimoli e nuove sfide”

Elia Fiore, dopo essere stato eliminato da Amici 23, ha parlato del suo percorso nel talent show condotto da Maria De Filippi svelando cosa intende fare in futuro. Ai microfoni di Superguidatv, il ballerino ha dichiarato: “Avevo bisogno di darmi una possibilità nell’ambito della danza. Non ho mai avuto il coraggio, ma ho deciso di tentare. Per cercare anche nuovi stimoli e nuove sfide? Si, certo sicuramente. Nella scuola di Amici la formazione che ricevi è completa e io avevo il bisogno di ampliare anche un po’ il mio bagaglio.

Elia ha poi raccontato quali sono state le esperienze più belle del suo percorso: “A me piace un sacco il lavoro dietro alle quinte e il lavoro in sala. Mi piace vedere la costruzione di uno spettacolo, di uno show. E’ la parte che preferisco. Dall’idea che nasce alla sua messa in pratica: il processo mi affascina fino ad arrivare agli errori su cui lavorare per migliorare e migliorarsi e al risultato finale. Mi sono piaciute inoltre tutte le masterclass o le audizioni che facevamo e mi sono divertito tantissimo in diverse di esse.”

Elia Fiore: “In futuro vorrei fare il coreografo”

Elia Fiore, ai microfoni di Superguidatv, ha raccontato quale fosse il suo momento preferito ad Amici 23: “Con i compagni mi è piaciuto soprattutto il rito della tisana pre-nanna perché era il momento in cui ci raccontavamo tra di noi, chiacchieravamo del più e del meno, non tanto di quello che ci era successo, ma di cose extra. Era il momento di svago totale in cui riuscivamo a conoscervi meglio. Un momento in cui ridevamo di cuore e ci divertivamo. “

Il ballerino ha poi rivelato che, in futuro, vorrebbe intraprendere il mestiere di coreografo: “Si, molto. Come ballerino ho degli studi molto specifici, non mi sono mai formato su più fronti. Però ho fatto molti altri lavori che potrebbero indirizzarmi più verso la strada di coreografo. Ho capito però nella scuola quanto sia importante ampliare le proprie conoscenze quindi sicuramente la mia formazione da ballerino la coltiverò, ma spero in futuro di diventare coreografo.”

