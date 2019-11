Elia Fongaro/ “Jane Alexander che caduta di stile…” (Maurizio Costanzo Show)

Elia Fongaro è uno degli ospiti della nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show“, il talk show condotto da Maurizio Costanzo nella seconda serata di Canale 5. Tra i protagonisti ci sarà anche il bellissimo modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che in passato è stato legato all’attrice Jane Alexander. Il primo velino della storia di Striscia La Notizia si è raccontato a donnapop.it parlando di come come ha cominciato la sua carriera nel mondo della moda. “Ero completamente estraneo a questo mondo, non ne sapevo nulla e non potevo saperne niente” – ha detto il modello, che ha precisato “nella vita non ho mai sognato di diventare famoso”. Nonostante non avesse il desiderio di diventare famoso, Elia non nasconde: “sono sempre stato un ragazzo ambizioso, competitivo, ho sempre cercato di dare il meglio di me a scuola e nello sport, sono sempre stato sulle mie, avevo delle visioni diverse dagli altri, ragionavo in maniera diversa. Poi, ad un certo punto, ho capito quale opportunità cogliere per ottenere una rivalsa, definire me stesso e il mio destino. Quando ho capito di poter usare o, per meglio dire, sfruttare il mio aspetto per iniziare un percorso nuovo, l’ho fatto. Allora mi sono trasferito a Milano, solo e senza soldi, mi sono iscritto all’università, ho iniziato a lavorare, ho fatto varie cose, dall’operaio al barista. Sono sempre stato indipendente”.

Elia Fongaro, velino di Striscia La Notizia: “avvenuto tutto per caso”

Oltre alla carriera di modello per Elia Fongaro nel 2013 arriva la grande occasione. Dopo un provino viene scelto per ricoprire il ruolo di velino di Striscia La Notizia. “È avvenuto tutto per caso: ero a casa, dopo le vacanze estive, e, tramite alcune amicizie, è nata l’opportunità di fare il provino” ha raccontato l’ex concorrente del GF VIP che parlando di questa esperienza televisiva ha dichiarato: “è stata un’opportunità importante, che mi ha dato tanto, ma per certi versi mi ha creato delle difficoltà: la tv e la moda sono due realtà opposte, aver preso parte ad un programma televisivo ha inevitabilmente destabilizzato il mio percorso da modello. Però sono grato a quell’esperienza, ho lavorato con grandi professionisti e, a soli ventidue anni, mi sono ritrovato in una realtà più grande di me. E’ stata importante, mi ha insegnato tanto”.

Elia Fongaro e Jane Alexander: “resta una persona straordinaria”

Negli ultimi anni Elia Fongaro si è fatto conoscere ed apprezzare anche come concorrente del Grande Fratello Vip dove ha incontrato Jane Alexander con cui ha avuto una tormentata relazione. A distanza di tempo il modello parlando proprio della “cattiva” di Elisa di Rivombrosa ha rivelato: “mi restano un po’ di perplessità a proposito del suo modo di agire. È una donna di 46 anni, forse non aveva ragione chi sosteneva che fosse lei là più matura tra i due”. Nonostante tutto però Elia ha un buon ricordo dell’attrice “per me resta una persona straordinaria, sia chiaro non voglio criticarla, ma agire in quel modo mi sembra una caduta di stile. E una donna che invece avrebbe tanto da insegnare”.



