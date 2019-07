Elia Viviani/ Video, trionfo 4^ tappa del Tour de France 2019 “Ho cambiato mentalità”

Elia Viviani è il grande protagonista della 4^ tappa del Tour de Francia a Nancy: il ciclista italiano si è assicurato il primo successo al Tour della sua carriera grazie ad una prestazione pressoché perfetto. Una prova di squadra quella della Deceuninck Quick Step: Morkov e RIcheze hanno portato il campione olimpico ai 200 metri, con il classe 1989 bravo a rimontare Kristoff ed a mettersi alle spalle il norvegese, Ewan e Sagn. Successo numero 74 in carriera per Elia Viviani, che dopo la prestazione incolore nella prima tappa ritrova fiducia e può guardare con ottimismo al resto della corsa. Intervistato da Rai Sport, Viviani ha spiegato: «Oggi siamo partiti veramente motivati, volevamo goderci la maglia gialla ma allo stesso tempo eravamo concentrati per il finale. Oggi Morkov e Max hanno fatto un lavoro strepitoso. Mi sento fortunato di essere con loro, sono felice di aver raggiunto questa vittoria, era l’unica che mi mancava dopo Giro e Vuelta. Ora vediamo di continuare su questa direzione».

ELIA VIVIANI, TRIONFO AL TOUR DE FRANCE

Elia Viviani ha poi analizzato il suo 2019: «Non è stato difficile: sono alla settima o ottava vittoria, tutte di grande livello. E’ stato diffiicle il Giro d’Italia, punto, quei dieci giorni al Giro d’Italia sono stati difficili per me ma alla fine ho cambiato marcia subito. Sono andato a casa, ho riposato un attimo ed ho cambiato mentalità: sono arrivato alla Svizzera bene, al Tour de France bene, con una squadra super competitiva. Abbiamo sbagliato la prima per mio errore, è ovvio che le responsabilità le sento sulle spalle, ma una giornata come quella di ieri quando Alaphilippe fa un numero così e prende la maglia gialla, sicuramente cambia marcia nel team». Qui di seguito vi proponiamo il video della super prova del corridore di Isola della Scala





