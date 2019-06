ELIANA MICHELAZZO CONTRO PAMELA PERRICCIOLO/ “Nome Donna Pamela? Dopo una fiction…”

Anche se di recente ha ammesso di voler dare un taglio netto al passato, Eliana Michelazzo continua a parlare della sua ex socia, Donna Pamela Perricciolo. Voltare pagina si sta rivelando infatti più complicato del previsto e lasciarsi tutto alle spalle non è così facile come credeva. Dopo aver rivelato che il nome Donna Pamela ha avuto origine dalla passione per una fiction, la Michelazzo ha annunciato di essere finalmente pronta a cancellare, dal suo corpo, il tatuaggio che la legava al finto Simone Coppi; di conseguenza, probabilmente darà un colpo di spugna anche a quella dipendenza nei confronti della Perricciolo, con la quale ormai da settimane non ha più alcun rapporto. E anche Stephan Weiler, modello che ha involontariamente prestato il volto al finto Simone Coppi, non vede l’ora di prendere le distanze da tutta questa storia: “La gente non credeva che non ne sapessi nulla e per me questo era un grosso problema – spiega il modello a Spy – sia il ruolo di insegnante sia quello di Mister Svizzera richiedono il ‘vestito bianco’, cioè la totale assenza di ombre nella tua vita”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

“Donna Pamela è un nome molto mafioncello”

Eliana Michelazzo torna a parlare della ex amica ed agente Pamela Perricciolo condividendo un particolare davvero interessante. La ex agente della Prati ha raccontato come è nato il soprannome “Donna Pamela” con cui abitualmente la Perricciolo preferisce farsi chiamare. Come riportato da FanPage.it, tutto è nato dopo la visione di una fiction televisiva di successo trasmessa su Canale 5. “Si è fatta chiamare Donna Pamela anni fa quando c’era Il peccato e la vergogna e c’era Donna Rosaria, mi pare che si chiamasse. Ha visto questa fiction, è andata su Facebook e ha cambiato il nome. E ha messo Donna Pamela. Donna Pamela è un nome molto mafioncello, quindi lei ha tolto Perricciolo appositamente. Caso strano” ha detto la Michelazzo.

Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo

Il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone continua a far discutere nonostante la resa dei conti andata in scena durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La truffa dell’anno continua ad occupare pagine e pagine di quotidiane e di siti online, ma sopratutto è l’interesse del pubblico a non essere scemato. Proprio per questo motivo Eliana continua a gettare nuova benzina sul fuoco tornando ad accusare la ex amica che per dieci anni le avrebbe fatto credere di essere sposata con Simone Coppi. Un amore folle ed irreale, che la Michelazzo ha vissuto come se fosse reale al punto di tatuarsi il nome di Simone, mai visto dal vivo in vita sua, sul braccio. Un tatuaggio che ha deciso di rimuovere una volta aver scoperto di essere vittima della vicenda. La ex agente della Prati con una Instagram Stories ha raccontato di aver rimosso il tatuaggio: “ho pianto tanto ma era un altro addio. I tatuaggi non si fanno tanto per farli”. Al posto del nome del suo “amato” Simone, Eliana ha pensato bene di farsi tatuare dei fiori: “finalmente qualche giorno fa ho fatto cancellare il nome che ho amato più di me stessa”.

Stephan Weiler: “il mio avvocato deciderà se denunciare Eliana Michelazzo”

Se Pamela Prati ha deciso di staccare la spina con una vacanza in compagnia di Valeria Marini, amica e collega con cui ha condiviso dapprima il palcoscenico del Bagaglino e poi la casa del Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo devono vedersela con nuove accuse e denunce. Ebbene si, anche la Michelazzo potrebbe essere in futuro denunciata da Stephan Weiler, modello e vincitore del titolo di Mister Svizzera, spacciato per il presunto Simone Coppi. “Denunciare Eliana? Questa è una cosa che vedrà il mio avvocato, io voglio denunciare il fatto che qualcuno abbia usato la mia faccia per un raggiro, spero che Eliana non c’entri, ma se verrà dimostrato che c’entra, allora denuncerò anche lei, mi sembra normale” ha precisato il modello svizzero che si è ritrovato inconsapevolmente protagonista di una vicenda davvero terribile. Una cosa è certa, Stephan non ha alcun interesse di conoscere Eliana su cui ha detto: “se veramente crede ancora di essere stata sposata con me o lo ha creduto per dieci anni, e su questo ho i miei dubbi, le dico con il cuore di farsi aiutare da uno specialista per cancellare tutto e ricominciare a vivere”.





