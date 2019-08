ELIANA MICHELAZZO HA UN NUOVO FIDANZATO?/ “Non servono parole”, ma il web…

Eliana Michelazzo dopo il ‘finto’ matrimonio con Simone Coppi ha finalmente trovato l’amore. Ebbene si, la protagonista del Pamela Prati Gate che per settimane ha incollato davanti alla tv milioni di telespettatori, si sarebbe fidanzata. Nessun ‘ragazzo immaginario’ visto che questo misterioso uomo esiste e si chiama Daniele. La notizia era stata lanciata già alcune settimane fa dalla pagina Instagram ‘VeryInutilPeople’ che parlava dell’arrivo di un nuovo amore con cui la Michelazza era stata paparazzata. I due si sarebbero incontrati ad Ibiza un pò di settimane fa, ma in queste ore è stata proprio la ex agente di Pamela Prati ad uscire allo scoperto pubblicando una foto su Instagram. “Non servono parole… basta poco per sentirsi sereni” ha scritto la Michelazzo sui social con tanto di hashtag che lasciano poco spazio all’immaginazione: #attimi #cheriempionoilcuore #tu.

Eliana Michelazzo fidanzata: chi è il misterioso uomo?

La foto pubblicata da Eliana Michelazzo su Instagram vede due mani intrecciarsi, ma il pubblico non crede alle parole della ex agente di Pamela Prati. La conferma arriva dai commenti sotto la foto da parte dei follower che le scrivono: “Speriamo ci farai vedere una foto completa”, mentre c’è chi ironizza su Simone Coppi e Mark Caltagirone “Ma Simone, non è geloso ora?” e “Finalmente mark caltagirone”. Tante critiche, ma c’è anche chi crede alle parole di Eliana: “Felice x lei.Perche se lo merita tantissimo.Non ha bisogno di fingere.Lei e’ reale,vera e una ragazza cosi bella ne puo avere 10000 di uomini..quindi inutile fare gli infami.Lei la visibilita’ la puo acquisire anche solo con una foto perche e bellissima.Io l’ ho sempre creduta e la credero’ fino alla fine”.

Eliana Michelazzo dopo Simone Coppi ha trovato l’amore?

L’ironia da parte degli utenti dei social è comprensibilissima verso questo nuovo presunto amore di Eliana Michelazzo. Dopo la vicenda del Pamela Prati Gate in tanti non credono alle parole dell’ex agente della showgirl che ha, durante le varie puntate di Live non è la D’Urso, ha raccontato la sua ‘favola d’amore’ parlando di persone mai esiste. Come dimenticare Simone Coppi e Mark Caltagirone? Tra tutti i commenti dei follower uno ha colpito l’attenzione della stessa Eliana; un utente le chiede: “Esiste sì?” e sibillina è arrivata la replica della Michelazzo che ha detto: “Secondo te?”. Una chiara risposta che lascia intendere che l’uomo c’è ed è reale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eliana Michelazzo (@elianamichelazzo) in data: 22 Ago 2019 alle ore 5:29 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA