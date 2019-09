Eliana Michelazzo/ “Ho denunciato la Perricciolo per truffa e diffamazione” (Non è la D’Urso)

Eliana Michelazzo ha ritrovato il sorriso, l’allegria e la voglia di vivere e divertirsi che sembrava aver perso dopo il caso Prati di cui Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi questa sera durante la prima puntata di Live, Non è la d’Urso. Dopo un’estate di relax e di spensieratezza durante la quale sembrerebbe aver ritrovato anche l’amore dopo il finto marito Simone Coppi, Eliana Michelazzo torna in tv nel salotto di Barbara D’Urso per raccontare nuovi retroscena sul caso Prati e rispondere alla sua ex socia Pamela Perricciolo che è tornata recentemente a parlare del Caltagirone gate puntando il dito contro la Michelazzo c he, a suo dire, era consapevole di quello che stava accadendo.

ELIANA MICHELAZZO: “CANTO E BALLO ALLA FACCIA DI TUTTI”

Eliana Michelazzo è sempre molto attiva sui social dove, nelle scorse ore, ha pubblicato foto e video delle sue serate in discoteca trascorse in compagnia di amici. Spensierata e in perfetta forma, nei video in questione, Eliana appare davvero serena al punto che, su un video, scrive: “canto e ballo alla faccia di chi parla e continua a dire fesserie”. La Michelazzo, dunque, non ha alcuna intenzione di cambiare la propria versione dei fatti. In questi mesi si è considerata una vittima della situazione affermando di essersi accorta troppo tardi di essere caduta nella stessa trappola della Prati al punto da aver avuto per anni un marito fantasma. Nel salotto di Non è la D’Urso, dunque, tornerà per ribadire la propria posizione forte del sostegno della famiglia a cui dedica il tempo libero che ha a disposizione.

ELIANA MICHELAZZO: “DENUNCIO TUTTI”

Dopo anni di amicizia e collaborazione professionale, Eliana Michelazzo ha chiuso tutti i rapporti con Pamela Perricciolo al punto da aver presentato denuncia per truffa come ha spiegato ai microfoni dell’AdnKronos. “Ho denunciato la Perricciolo per truffa e diffamazione. Ci sono indagini in fase di accertamento su questa vicenda e su questi aspetti legali se ne sta occupando il mio legale, Daniele Bocciolini. Intanto la Procura sta valutando mia posizione”. Questa sera, dunque, Eliana racconterà gli sviluppi della denuncia e di tutta la vicenda?



