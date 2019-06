Eliana Michelazzo/ “Pamela Perricciolo? La odio perché…”, poi parla di Simone Coppi

Eliana Michelazzo rompe il silenzio con la stampa e si confida tra le pagine di Nuovo. Dopo le ultime indiscrezioni con tanto di smentite verificate tramite una lunga diretta su Instagram, l’ex agente di Pamela Prati, racconta le sue emozioni a caldo confidando di avere paura per svariati motivi. “Ho paura quando suona il telefono, quando sento passare una moto, quando entro o esco di casa. Ho chiesto a un mio amico di rientrare prima di me per controllare che sia tutto a posto. Vorrei cambiare casa, essere introvabile per la mia ex socia, Pamela Perricciolo. Più capisco quello che mi hanno fatto e più cresce la rabbia. E con quella crescono anche i timori”, ha raccontato. Anche la redazione del settimanale, ha sentito i pianti e ha visto le foto con le minacce di farla finita che la Perricciolo le inviava tramite cellulare. “Erano tutte manovre per spaventarmi quando io ero ancora legata psicologicamente a lei. Mi ha inviato un video dove mi diceva che aveva preso le gocce e che non si sarebbe svegliata. Una che vuole farla finita si fa un video? Poi mi è arrivato in piena notte una chiamata di una signora che diceva che Pamela era in ospedale al Gemelli di Roma. Si, ma in codice giallo: niente di grave”.

Eliana Michelazzo: “Ecco perché odio Pamela Perricciolo!”

L’ex socia Pamela Perricciolo usava spesso con Eliana Michelazzo un linguaggio e modi estremamente invasivi. Si è puntata persino le forbici alla giugulare. “Le ha provate tutte. – continua la manager – Non sapeva più come uscirne”. Di seguito la romana ha confidato quando ha scoperto che Simone Coppi non esisteva: “Ho realizzato solo quando sono andata alla polizia. L’incrocio dei tabulati telefonici mi ha aperto un mondo. lo ero in preda a un incantesimo e non capivo di essere stata controllata psicologicamente per dieci anni da Pamela. Chi me la ridarà, la mia vita? Ecco perché adesso la odio”. Donna Pamela potrebbe avere orchestrato tutto perché innamorata di lei. Del resto la Michelazzo credeva di fare sesso virtuale con Simone Coppi, invece era collegata col telefono di Pamela. “È l’unica spiegazione che posso darmi. Era molto gelosa di me: i clienti uomini dell’agenzia doveva gestirli lei”, ha spiegato.

