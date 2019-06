Mamma Sebastian Caltagirone/ La sua verità dopo le parole di Pamela Perricciolo

La verità della mamma di Sebastian Caltagirone a Live – Non è la D’Urso: arriverà infatti la sua presa di posizione dopo quanto emerse nelle scorse settimane sul finto figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati. L’avvocato dei genitori del bimbo è intervenuto a più riprese da Barbara D’Urso per chiarire che loro non erano a conoscenza della parte interpretata dal piccolo, che ha registrato diversi video e che avrebbe avuto anche un tumore alla gola. Pamela Perricciolo però ha tenuto a precisare sette giorni fa proprio a Live – Non è la D’Urso: «La mamma sapeva per filo e per segno, mi ha chiesto lei di iscriversi all’agenzia, mi ha chiamato lei, l’ho vista solo 3 colte in tutta la mia vita, non eravamo amiche». Ed ha evidenziato: «Tumore? Non era vero, anche su questo, anche questa cosa dell’avvocato vedremo più avanti: è il mio compagno di scuola… Mi sono prestata a questa cosa orrenda perché non sapevamo come uscirne e serviva questo bambino. Se Pamela Prati sapeva (che Sebastian fosse un attore, ndr)? Sì».

MAMMA SEBASTIAN CALTAGIRONE A LIVE – NON E’ LA D’URSO

Sebastian Caltagirone aveva preso parte a numerosi incontri con Pamela Prati, come rivelato del resto anche da Milena Miconi, e resta anche da capire se Pamela Prati fosse a conoscenza della messinscena o meno. Ma importanti sviluppi arriveranno questa sera nella puntata di Live – Non è la D’Urso, con la mamma di Sebastian Caltagirone pronta a raccontare tutto per difendersi dall’accusa dell’ex agente della diva del Bagaglino. Ricordiamo che l’avvocato aveva sottolineato: «Le bugie che la Perricciolo diceva da raccontare al piccolo? Mi dice che la Perricciolo gli avrebbe detto che, quando sarebbero arrivati assieme agli altri, avrebbe dovuto dire che un paparazzo avrebbe cercato di fotografarli e la Perricciolo gli avrebbe sbattuto la testa su un’auto, era stato istruito dalla Perricciolo a confermare questa circostanza».

