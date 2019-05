Eliana Michelazzo/ “Simone Coppi? Temo escano i miei video di sesso virtuale”

Dopo lo show di ieri a Live Non è la d’Urso non si può che tornare a parlare di Eliana Michelazzo, lupo cattivo di questa storia o piccola Cappuccetto Rosso? La favola dell’ex corteggiatrice che si è riscoperta agente dei vip in pochi giorni, inizia proprio dieci anni fa quando annunciava sui social il suo fidanzamento con tal Simone Coppi. Pamela Perricciolo ha sottolineato il fatto che la stessa amica ha inventato questa storia per rimanere lontana da Uomini e donne e sottrarsi all’onere di diventare tronista dopo il no di Federico Mastrostefano mentre Eliana accusa l’ex socia rivelando di essere stata plagiata convinta per dieci anni di avere un uomo che l’amava e che, un giorno avrebbe incontrato, tanto da sentirsi sposata. La sua storia fa acqua da tutte le parti e il pubblico continua a dividersi (seppur non in eguale misura) tra chi le crede e chi, invece, continua a vedere in lei solo un modo per arrampicarsi sugli specchi. Fatto sta che dopo ormai un mese la storia non si è chiusa e si parla ancora di Eliana Michelazzo e di quello che è stata in grado di costruire o, se volete, di quello che l’ha schiacciata.

LA VERA IDENTITA’ DI SIMONE E LE FINTE LACRIME IN TV

Un nuovo capitolo è stato scritto ieri sera con la sua partecipazione a Live Non è la d’Urso in cui ha continuato a ribadire che l’unica innocente in questa storia è proprio lei e di come Pamela Prati sia stata al gioco, alla fine, per via dei suoi debiti. Eliana Michelazzo ha avuto modo di scoprire l’identità di Simone Coppi, ovvero del giovane a cui la Perricciolo (secondo la socia) ha rubato le foto facendole credere che erano quelle del suo fidanzato e anche in quel caso la reazione della romana ha convinto poco. Un pianto disperato (ma senza lacrime) ha fatto sorridere il pubblico ma lei stessa poi è tornata sui social per ribadire il fatto che ormai il suo cervello è bello che andato e che il famoso accordo di riservatezza firmato ad aprile con Pamela Prati e Pamela Perricciolo è legato solo ad una tutela dell’agenzia visto che, per via dell’esclusiva con Verissimo per il matrimonio, non si dovevano rivelare dettagli in tv o in altre trasmissioni. Il discorso non convince ancora ma la Michelazzo ci riprova nel nuovo numero di Chi.

I VIDEO HOT E I REGALI DI SIMONE COPPI SPARITI NEL NULLA

Nel settimanale di Alfonso Signorini è raccolto un altro sfogo dell’ex agente che torna sui temi caldi di questa storia rivelando anche denunce e liti con Pamela Perricciolo e non solo. Eliana racconta del suo rapporto con la sua socia rivelando che abitavano nelle stessa casa ma che ognuna aveva la sua stanza. La decisione di vivere insieme è arrivata per via di Simone Coppi geloso della sua fidanzata a tal punto da spingerla a stare solo e sempre insieme proprio a Pamela Perricciolo ma la cosa che più preme la Michelazzo adesso è la questione del “sesso virtuale” fatto con il fantomatico fidanzato: “Vado a farmi visitare dallo psichiatra Alessandro Meluzzi. Credo di avere uno sdoppiamento mentale perché la sera mi manca il messaggio di Simone Coppi, la sua buonanotte. Ho paura che escano video del sesso virtuale con Simone“. Poi ammette di aver mandato via di casa l’ex socia: “Ho mandato via di casa Pamela Perricciolo, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho sporto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e i regali che avevo messo via per Simone Coppi“. Adesso toccherà al pubblico capire la morale di questa favola che tutto sembra tranne che per essere adatta ai bambini prima di andare a nanna.



