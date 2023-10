Elicottero precipitato a Ferrara: due dispersi/ Video: il fuoco, un boato e poi il volo in un bacino

Sono ore di apprensione a Bondeno, in provincia di Ferrara, dove un elicottero è precipitato e dove risultano essere disperse due persone. Secondo quanto riferito dai media locali e da Fanpage, l’episodio si sarebbe verificato poco prima delle ore 11:00 di oggi presso le campagne di Settepolesini, nel ferrarese: il velivolo si è inabissato in un bacino con a bordo il pilota e un’altra persona. Una volta chiamati i soccorsi da parte di coloro che hanno assistito all’incidente, sul posto si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco con annesso un elicottero da Bologna per le ricerche. Sul luogo dello schianto anche il nucleo sommozzatori, nonché la polizia locale dell’Alto ferrarese, oltre al sindaco di Bondeno, Simone Saletti.

Matteo Salvini/ “Quelli di Hamas sono assassini e terroristi. Chi li appoggia in Italia? Imbecilli”

Secondo quanto emerso sembra che l’elicottero sia partito dall’Aviosuperficie di Ozzano, in provincia di Bologna, per essere poi diretto verso Padova, e in base alle prime ricostruzioni avrebbe accusato un guasto in volo al punto da prendere fuoco. Quasi sicuramente l’evento è collegato all’incidente ed è probabile che a causa del malfunzionamento il pilota non sia più riuscito a controllare il mezzo, finendo poi nelle acque del bacino della Cava Sei, vicino al Cavo napoleonico, un canale artificiale che collega i fiumi Reno e Po.

Michael Chiarello, morto a 61 anni il celebre chef italo-americano/ Reazione allergica fatale

ELICOTTERO PRECIPITATO A FERRARA: DUE DISPERSI. IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

“Verso le 10.45 abbiamo sentito un forte rumore e una forte esplosione. Siamo corsi, abbiamo visto i detriti sparsi ovunque e la coda dell’elicottero scendere. Poi abbiamo chiamato le autorità per farle intervenire il più veloce possibile”, ha raccontato il proprietario della cava dopo aver sentito un forte rumore in cielo, vedendo poi l’elicottero crollare.

Anche alcuni lavoratori in zona hanno spiegato di aver sentito “un forte botto e di aver visto fiamme alte nel cielo”. L’acqua sarebbe disseminata di detriti dopo l’impatto e al momento le ricerche sono ancora in corso anche se la speranza di trovare in vita i due occupanti sono davvero minime.

Terremoto Campi Flegrei/ Pioggia di disdette nella zona flegrea, la denuncia di Abbac













© RIPRODUZIONE RISERVATA