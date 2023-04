Eliminati Amici 2023 quarto serale/ Pronostici: Cricca, Alessio o Ramon a rischio?

Eliminati Amici 2023 quarto serale: Cricca a rischio?

Doppia eliminazione o una sola eliminazione nella registrazione del quarto serale di Amici 2023 in programma oggi? Come ogni settimana, Maria De Filippi e tutti i protagonisti del talent show tornano in studio per registrare la nuova puntata che sarà trasmessa sabato 8 aprile, in prima serata su canale 5. Grande attesa sul web per scoprire i nomi dei probabili eliminati. Giunto al quarto appuntamento, il serale di Amici 22 è ormai entrato nel vivo e gli allievi sono chiamati, ogni settimana, a sfoggiare il proprio talento per convincere la giuria a puntare su di loro.

In vista della nuova eliminazione, tra gli allievi ancora in gara, chi rischierebbe di più potrebbe essere Cricca. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è finito più volte al ballottaggio salvandosi tutti le volte. Tuttavia, in un momento di sfogo, ha ammesso di non sentire la fiducia della giuria che potrebbe sacrificarlo per salvare altri allievi.

Eliminati Amici 2023 quarto serale: Alessio e Ramon a rischio?

Tra i ballerini, sono diversi i talenti che meriterebbero di continuare l’avventure nel serale di Amici 22. Tra questi ci sono sicuramente Alessio e Ramon che, seppur in modo diverso e con uno stile opposto, sono riusciti a mettersi in mostra e a conquistare un posto al sole nella scuola. Tuttavia, secondo i pronostici del popolo del web, proprio Alessio e Ramon potrebbero rischiare l’eliminazione. Ramon è finito al ballottaggio già la scorsa settimana riuscendo, tuttavia, a salvarsi.

Tra i cantanti, invece, insieme a Cricca, potrebbero rischiare Federica che ha affrontato più volte il ballottaggio riuscendo a salvarsi ogni volta e Wax che, nella scorsa puntata, si è salvato vincendo il ballottaggio contro Samu. Sono diversi, dunque, gli allievi a rischio: chi abbandonerà davvero il serale?

