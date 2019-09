Eliminati Amici Celebrities/ Pagelle 1a puntata: Bisciglia e Manzini al top, ma…

Pagelle Amici Celebrity ed eliminati prima puntata 21 Settembre

Parte tra polemiche e sorprese la prima puntata di Amici Celebrity. Due eliminati, così come sarà in ogni prossima puntata, che alla prima tappa corrispondono a Chiara Giordano per la squadra Blu e Martin Castrogiovanni per i bianchi. Due manche, guidate da Maria De Filippi, hanno caratterizzato lo show che, pur mantenendo i canoni classici, risulta rinnovato in alcuni meccanismi di gioco. Ad aprire la prima manche è una sfida corale di canto per la squadra Blu, guidata da Alberto Urso che predomina su tutti e non lascia ben capire le capacità dei concorrenti: VOTO 5. Risponde Massimiliano Varrese con una coreografia molto sensuale che di certo non ne esalta solo le qualità. VOTO 7. La seconda sfida è tra il terrore degli aspiranti chef, Joe Bastianich, che sfoggia una versione di “Staying alive” in stile country: VOTO 6.5. A sfidarlo è Ciro Ferrara che per l’emozione dimentica due volte le parole di “Banane e lampone”: VOTO 5

Amici Celebrities: Filippo Bisciglia e Francesca Manzini top della serata

La prima manche di Amici Celebrities continua con una sfida tra donne sulla canzone “Nonno Hollywood”. Sia Laura Torrisi che Pamela Camassa non riescono a trattenere le lacrime e si esibiscono col cuore: VOTO 8. Emanuele Filiberto non convince invece con una “Ritornerai” troppo teatrale: VOTO 5.5 Bene l’esibizione canora di gruppo dei bianchi: VOTO 6.5 Veri trascinatori, Filippo Bisciglia e Francesca Manzini meritano un cenno speciale. Il conduttore di Temptation Island è tutto cuore e voce e lo dimostra prima cantando “Se bruciasse la città” poi con Ultimo: VOTO 8. Frizzante, divertente e capace, la Manzini diventa per questa sera la spalla di Maria De Filippi con le sue imitazioni. Ma dimostra di saper gestire bene anche il palco: VOTO 7.5

Amici Celebrities: Platinette e Ornella Vanoni star!

Altre sorprese ci attendono però nella seconda manche di questa prima puntata di Amici Celebrities. Vediamo infatti esibirsi chi ancora non l’ha fatto per le prime due ore di show. Grande sorpresa è Raniero Monaco Lapio che se la cava bene nel ballo e si becca, per le sue due prime esibizioni, un 7 pieno. Bene anche Cristina Donadio che si esibisce in “another brick in the wall”, arricchita da alcune sue riflessioni: VOTO 6.5. È poi il turno di Chiara Giordano, una delle eliminate di questa sera, che si giostra tra ritmi latini: VOTO 6. Si conclude con l’altro eliminato, Martin Castrogiovanni, probabilmente il meno forte di tutte e due le squadre. VOTO: 6 (di incoraggiamento). Un 9 va però alle vere dive di questa prima puntata: Platinette e Ornella Vanoni, che hanno condito lo show con divertenti botta e risposta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA