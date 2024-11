Eliminati Ballando con le stelle 2024: chi rischia di restare definitivamente fuori

Nella puntata di Ballando con le stelle 2024 in programma oggi, sabato 30 novembre, le coppie eliminate nelle precedenti puntate avranno la possibilità di rientrare in gara attraverso il ripescaggio. Tra le coppie che proveranno a conquistare nuovamente i consensi del pubblico, ci sono quelle formate da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina e Alan Friedman e Giada Lini. Le due coppie hanno avuto un percorso diverso all’interno del programma con l’attore che, spesso, ha ricevuto voti troppo severi dalla giuria rispetto all’esibizione e con il giornalista che, dopo un’ottima partenza, è rimasto fermo non mostrando miglioramenti.

Entrambi, tuttavia, insieme alle rispettive maestre, proveranno a giocarsi il tutto per tutto nella puntata del maxi ripescaggio anche se, per il popolo del web, non sembrano avere molte possibilità di rientrare il gara. Per il pubblico, infatti, sono quelli che rischiano di più di essere eliminati definitivamente.

Eliminati Ballando con le stelle 2024: Furkan Palalı ed Erica Martinelli in bilico

Tra le coppie in bilico e che potrebbero tornare in gara con il ripescaggio ma anche essere eliminate definitivamente c’è quella formata da Furkan Palali ed Erica Martinelli. La coppia non è quella che balla meglio tra quelle che parteciperanno al ripescaggio ma l’attore turco può contare sul forte sostegno del pubblico. Tuttavia, con Nina Zilli e Pasquale La Rocca super favoriti per rientrare in gara, a farne le spese potrebbe essere proprio la coppia dell’attore turco.

Rischia meno ma resta comunque in bilico anche la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen che potrebbe essere l’outsider della serata e beffare tutti, ma anche quella che paga il conto più alto lasciando il pass per il rientro a Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Per scoprire, dunque, chi sarà definitivamente eliminato, non ci resta che aspettare la puntata.