Eliminati e finalisti Dalla strada al palco 2025: ultimi posti disponibili

Ultimi posti disponibili nella finale dello show “Dalla strada al palco 2025” che, nel corso della puntata in onda il 7 febbraio, decreterà il vincitore della quarta edizione del format che, dopo le prime stagioni trasmesse da Raidue, è stato promosso con il passaggio sulla rete ammiraglia della Rai. Nel corso delle prime tre puntate, si sono esibiti dieci concorrenti a sera. Dei dieci concorrenti, due hanno conquistato direttamente la finalissima e un terzo è stato ripescato conquistando comunque il pass per l’ultima puntata.

Queste sera, si esibiranno gli ultimi dieci concorrenti che saranno giudicati dal pubblico e dagli ospiti che, questa sera, saranno Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. Il voto congiunto porterà così alla scelta degli ultimi tre concorrenti che la settimana prossima si sfideranno per provare a vincere il titolo di campione.

Eliminati e finalisti Dalla strada al palco 2025: chi sono i concorrenti già in finale

Per scoprire i nomi degli ultimi concorrenti che si contenderanno la vittoria nel corso della quinta ed ultima puntata dello show “Dalla strada al palco 2025” sarà necessario aspettare il termine della puntata in onda questa sera, ma chi sono i concorrenti che sono già sicuri di potersi esibire per provare a portare a casa la vittoria finale?

Durante la prima puntata, hanno conquistato la finale: il violinista Pierpaolo Foti, il cantante lirico Antonio Nicolosi e la cantante Giorgina che è stata ripescata. Nel corso della seconda puntata, invece, si sono qualificati per la finale: Denisa Curtasu, la cantante Ginevra Giuli e i trapezisti Jonny e Manuel che sono stati ripescati. Durante la terza puntata, infine, a conquistare la finale sono stati: il pianista Francesco Sicilia, la cantante Selma Ezzine e Domenico Vaccaro, specialista in acropoll e che è stato ripescato nel corso della serata.

