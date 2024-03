Eliminati Grande Fratello 2024, chi esce prima della semifinale?/ Due concorrenti fuori: il pronostico

Chi saranno gli eliminati del Grande Fratello 2024 nella puntata del 18 marzo? I pronostici

Con la finale del Grande Fratello 2024 alle porte, è tempo di doppie eliminazioni nella Casa di Cinecittà. Nella puntata di giovedì scorso, Alfonso Signorini ha annunciato che la finale si terrà lunedì 25 marzo, dunque mancano soltanto due puntate prima di scoprire il vincitore di questa lunga edizione. Intanto il comunicato dell’appuntamento del 18 marzo ci svela che, oltre all’eliminazione già prevista, stasera ce ne sarà una seconda attraverso un televoto flash.

Ma chi saranno gli eliminati di questa sera, che non avranno dunque accesso alla semifinale di giovedì? Partiamo col ricordare che al televoto, il primo della serata, ci sono Anita, Greta, Sergio e Simona. Stando ai vari sondaggi aperti sul web, a rischiare l’eliminazione sarebbe Anita, molto vicina però a Sergio D’Ottavi. Salve sicuramente, secondo i sondaggi, Simona e Greta Rossetti.

Seconda eliminazione lampo al Grande Fratello 2024: chi rischia e chi no

Nel corso della puntata, scopriamo che è prevista una seconda eliminazione. Il Grande Fratello 2024 aprirà dunque il suo primo televoto flash per l’eliminazione diretta tra una serie di candidati che verranno decisi, molto probabilmente, attraverso un salvataggio a catena. Chi rischia, dunque, di uscire dalla Casa? I concorrenti a rischio – oltre a uno tra Anita e Sergio, in base a chi rimarrà dopo il primo televoto – sono Alessio Falsone, Federico Massaro, ma anche i senior Paolo Masella e Letizia Petris, che finora non sono mai spiccati al televoto. Non rischierebbero invece Perla Vatiero, Simona e Giuseppe Garibaldi, al momento tra i più amati rimasti nella Casa del Grande Fratello. Sta invece nel mezzo Massimiliano Varrese, che rischierebbe dunque solo andando contro i tre concorrenti appena citati. Stessa cosa per Greta Rossetti, che nelle ultime settimane ha acquisito più consensi dal web.











