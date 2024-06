Eliminati Isola dei famosi 2024, chi sono?/ Sondaggi e pronostico: chi rischia tra Samuel, Artur e Karina

Isola dei famosi 2024 eliminati della semifinale: chi sono i naufraghi in nomination

L’edizione dell’Isola dei famosi 2024 sta per giungere al termine. Questa sera, 2 giugno, andrà in onda la semifinale e si scoprirà quali naufraghi andranno in finale quali naufraghi, invece verranno eliminati dall’Isola dei famosi 2024. Innanzitutto vedrà svanire il sogno di vittoria un concorrente tra Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai, finiti al televoto nella scorsa puntata, grazie ai vari sondaggi che circolano in rete è possibile fare un pronostico su chi maggiormente rischia l’eliminazione. Poi nel corso della puntata ci saranno altre eliminazioni.

IL VOLO TUTTI PER UNO 2024, CONCERTO ARENA DI VERONA: 3A PUNTATA/ Diretta: il finale con ‘Opera’

E stando ai sondaggi chi ha più possibilità di essere eliminato dall’Isola dei famosi 2024 tra Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai. Gode del favore del pubblico Samuel Peron, volto noto grazie soprattutto alla partecipazione come professionista a Ballando con le stelle in Honduras ha dimostrato di avere, carattare, carisma e capacità di essere un leader ma anche molto attento agli altri naufraghi. Anche Artur Dainese, modello che ha già partecipato a vari reality, ha dimostrato di avere carattere e capacita da leader ma a differenza del primo non ha saputo integrarsi bene con il resto dei naufraghi finendo spesso al centro di attacchi. Karina Sapsai, invece, paga lo scotto di essere arrivata per ultima, scotto che hanno già pagato con l’eliminazione Dario Cassini e Linda Morselli.

Scaletta concerto Il Volo Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona: 3a puntata/ L'ordine di uscita

Eliminati dell’Isola dei famosi 2024, sondaggi e previsioni: a rischio Karina Sapsei

E nel dettaglio dando uno sguardo ai tanti sondaggi della rete si scopre che a rischiare di essere tra gli eliminati dall’Isola dei famosi 2024 è Karina Sapsai. Stando infatti ai sondaggi ufficiali di GF ForumFree si scopre che il preferito è Artur Dainese con il 48,36% di voti seguito a breve distanza da Samuel Peron con il 33,64%, nettamente più lontana Karina Sapsai al 17,99%.

Invece per i sondaggi del profilo ufficiale dell’Isola dei famosi 2024 cambia la percentuale ma non la classifica dei preferiti. Infatti, svetta Artur Dainese con ben il 53% di preferenze seguito da Samuel Peron con il 31,4% fanalina di coda Karina Sapsai con il 15,3%. Insomma, sarà quest’ultima ad essere tra gli eliminati dell’Isola dei famosi 2024? E soprattutto chi tra i naufraghi concorrenti che rimarrà ancora in gioco insieme ad Edoardo Franco, Matilde Brandi ed Aras Senol sarà tra gli eliminati?

IL VOLO TUTTI PER UNO 2024: CONCERTO ALL'ARENA DI VERONA/ Scaletta e diretta 21 maggio: chiusura in bellezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA